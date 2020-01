Pétrole : Le Brent proche des 69 dollars

Les prix du pétrole étaient en légère hausse hier en cours d'échanges européens, après une brusque mais brève poussée dans la nuit en réponse aux attaques menées par l'Iran. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars valait 68,73 dollars mercredi matin à Londres, en hausse de 0,67% par rapport à la clôture de mardi. A New York, le baril américain de WTI pour février gagnait 0,35% à 62,91 dollars.

L'Iran a tiré mercredi 22 missiles sol-sol sur deux bases irakiennes abritant des soldats américains, en représailles à l'assassinat par Washington de son puissant général Qassem Soleimani, une riposte qui marque une «nouvelle phase» dans les relations tendues entre les deux pays, selon les experts, mais qui n'a pour le moment pas entraîné la déflagration redoutée. Les cours du pétrole «ont répondu par une nette hausse» à ces attaques, a constaté Carsten Fritsch, analyste. Ainsi, peu après la diffusion de cette information, le Brent et le WTI ont bondi de plus de 4,5% pour atteindre des records depuis mi-septembre et fin avril, à respectivement 71,75 dollars et 65,65 dollars le baril vers minuit. «Comme attendu, le pétrole a immédiatement bondi après l'annonce de la première attaque», a abondé Connor Campbell, analyste.

Les investisseurs attendaient par ailleurs la publication dans la journée du rapport hebdomadaire de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA).

Les stocks de pétrole brut sont attendus en baisse de 3,25 millions de barils pour la semaine achevée le 3 janvier, selon la médiane d'un consensus établi par l'agence Bloomberg. Ceux d'essence et de produits distillés sont, quant à eux, attendus en hausse, respectivement de 3,2 millions et 3,5 millions de barils. Par ailleurs, les cours du pétrole s'envolaient de plus de 4,5% hier matin dans les échanges en Asie, en raison des craintes pour la production et les stocks à la suite des attaques menées par l'Iran contre des bases américaines en Irak. Le prix du baril de brut américain WTI s'affichait à 65,54 dollars (+2,84 dollars ou 4,53%), celui du baril de Brent de la mer du Nord n'était alors pas encore disponible vers 01h00 GMT.