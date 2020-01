Transition économique : la diversification en point de mire

La nécessité de s’affranchir de la dépendance des revenus des hydrocarbures, de diversifier nos sources de revenus en créant de la richesse, en opérant la mutation vers un nouveau modèle énergétique, sont les orientations censées guider la vision économique de l’Algérie dans cette phase de transformation de sa politique de croissance.

Il s’agit également d’œuvrer au redressement des équilibres de la balance des paiements sur le moyen terme, en maintenant les efforts de rationalisation des importations, notamment au chapitre des services. La situation économique que traverse le pays, suite à la chute des cours du pétrole dès la mi-juin 2014, interpelle, par conséquent, les décideurs sur l’impératif de fixer les choix et les objectifs qui contribuent à la mise en œuvre de la transition économique préconisée dans le cadre de la démarche assignée à l’actuel gouvernement. Un modèle économique basé sur la diversification qui produit de la richesse et absorbe le chômage, notamment des jeunes, et qui soit à même de garantir la sécurité alimentaire pour mettre les Algériens à l'abri de la dépendance de l'extérieur, a souligné le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors du dernier Conseil des ministres.

Ce modèle, appelé à préserver le caractère social de l’Etat, devra permettre à l'économie nationale de se libérer progressivement de la dépendance aux hydrocarbures, entre autres, par la promotion et l’encouragement des énergies alternatives et renouvelables, une refonte profonde du système fiscal en matière de réglementation et des incitations fiscales au profit des entreprises créatrices d’emplois et de richesse, notamment les start-up et les PME.

Aussi, la décision du président de la République de poursuivre la cadence de rationalisation de la dépense publique, notamment en ce qui concerne le train de vie de l’Etat et sur le niveau général des importations de biens et services, cadre avec l’objectif qui consiste à retrouver l’équilibre des comptes et à alléger la pression sur les réserves de changes du pays dans un contexte de contraintes financières. Une démarche qui sera conduite sur la base de réformes structurelles à tous les niveaux des appareils et institutions de l’Etat en charge de la décision économique pour une meilleure efficience de l’action et, en définitive, pour amorcer la rupture avec la logique de la rente, et relancer ainsi l’économie sur de nouvelles bases.

Aussi, il s’agira d'aller vers un mode de financement qui soit soutenu par le marché financier, de mettre en place les conditions nécessaires à la promotion de l’investissement productif et, au développement de l’entreprise.

Il sera question de s’inscrire dans une stratégie de diversification, de compétitivité et d’efficience de l’économie nationale, et où la bonne gouvernance trouve sa raison d’être.

D. Akila