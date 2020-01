Stress hydrique : Des chocs menacent l’agriculture

L’agriculture, secteur censé jouer un rôle pionnier dans la diversification économique, risque de connaitre des problèmes de rendement en raison du stress hydrique. Le Professeur d’agronomie, Brahim Mouhouche, lors de son passage hier à l’émission «L’Invité de la rédaction» de la radio Chaîne III, affirme qu’à cause des «deux mois» de stress hydrique, l’agriculture a subi un «choc très important». Plus explicite, il indique que «l’installation des cultures ne s’est pas faite dans de bonnes conditions», expliquant que «toute perturbation provoque un stress et tout stress provoque une diminution du rendement agricole». Les sonnettes d’alarme ont été nombreuses et répétitives.

Le prestigieux World Ressources Institute, un organisme américain, a classé l’Algérie au 29e rang, sur un total de 44, des pays en situation de stress hydrique élevé. De son côté, l'Institut de prospection économique en Méditerranée (Ipemed) a souligné que la croissance démographique et les changements climatiques, et de ce fait l'accès à l'eau potable pour la population, constitue un défi majeur pour l'Algérie dans les décennies à venir.

D’après la nouvelle étude de l’Ipemed intitulée «L'accès à l'eau et l'assainissement en Méditerranée, les finances innovantes : solutions ou illusion ?», l'Algérie figure parmi les pays les plus exposés à un stress hydrique à l'horizon 2030. Avec davantage de détails, le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes, dans un rapport publié en 2019 et consacré à l’Algérie, a relevé que l’analyse de l’évolution climatique en Algérie montre que les effets du Changement Climatique (CC) deviennent de plus en plus visibles. «Des études d’impact du changement climatique ont montré que la pluviométrie est en baisse, que la température augmente et que les accidents extrêmes se multiplient. Toutes les recherches confirment ainsi que l’Algérie connaîtra un accroissement sévère de l’aridité qui la rendra davantage vulnérable au stress hydrique et à la désertification», note le Ciheam. Et d’ajouter : «les modèles agro-climatiques prévoient que le changement climatique en Algérie aura pour effet de modifier le cycle de l’eau contribuant à une dégradation des terres agricoles, à la baisse des productions et des rendements agricoles, et à une perte de la biodiversité. Les systèmes pastoraux, qui accueillent une part importante de la population, sont des espaces particulièrement exposés au risque de désertification». A ce problème de stress hydrique, s’ajoute d’autres, aussi complexes et compliqués, comme celui du foncier dont l’assainissement inachevé de ce dossier lourd trouve son explication dans, entre autres, la complexité, au plan juridique notamment, qui caractérise sa gestion et son classement. «L’Etat devrait tant accompagner les exploitants agricoles pour améliorer la productivité que faciliter la réallocation de la terre aux producteurs qui sont en mesure de la valoriser au mieux», note le Pr Ali Daoudi, de l’Ecole nationale d’agronomie.

Un fonctionnement «transparent et fluide» de ces marchés des droits sur la terre est, aux yeux de l’universitaire, «susceptible de jouer un rôle central dans le développement agricole, en permettant une réallocation, qu’elle soit définitive ou temporaire, des terres à des producteurs plus efficaces». Notons par ailleurs que l’agriculture, qui représente plus de 12% du PIB, a réussi, durant l’année qui s’achève, à minimiser les dépenses des importations qui ont dépassé 8,5 milliards de dollars en 2018. L’abondance de la production, chiffrée à 2,9 milliards de dollars, a également permis à l’agriculture de contribuer à la diversification de l’économie nationale à travers l’exportation des fruits et légumes vers l’Afrique et l’Europe, notamment et de réduire la facture céréalière en réalisant, pour la première fois, une autosuffisance en blé dur.

Fouad Irnatene