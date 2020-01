Mascara : ferveur et solidarité

Décrété officiellement comme fête nationale et fidèles aux us et legs de notre riche patrimoine, les Mascaréens se sont préparés à célébrer, comme le veut la tradition, la fête de Yennayer, à en juger par l’achalandage des étals des magasins de produits alimentaires exotiques en grande partie et ceux produits localement. Le rendez-vous est pris pour le premier jour de l’an 2970 du calendrier berbère qui coïncide avec le 12 de ce mois du calendrier grégorien et les marchés des différentes localités de la wilaya sont inondés et regorgent de marchandises il y a plus de dix jours et les devantures illuminées à souhait des épiciers du coin et des marchands de fruits et légumes dans les deux marchés couverts de Mascara, Sig et Mohammadia récemment rénovés et les fruits secs ont fait leur apparition sur les stands, à la grande joie des chérubins, en particulier, qui dévorent des yeux toute cette gamme variée de noix et noisettes, amandes, arachides et châtaignes, des fruits, en dépit de leurs coûts élevés sont très prisés lors des achats des ménages le jour «J», nous apprend ce marchand du quartier populaire de Baba Ali, les figues sèches, les dattes, les bonbons, les chocolats, le nougat «Made in...» qui se mélangent à ceux de «chez nous» entreposés dans ces belles corbeilles en osier ou en rotin allèchent les pailles des enfants à la sortie des écoles en passant devant ces magasins qui poussent comme par enchantement à chaque coin de rue et les commerçants cupides et peu scrupuleux se frottent déjà les mains et attendent de pied ferme les clients d’une journée, parmi les pères et les mères de familles qui veulent faire plaisir à leurs enfants et perpétuer une tradition séculaire.

Quelques jours nous séparent seulement de ce rituel et une certaine effervescence s’empare du quotidien des citoyens de la région de Béni Chougrane qui, toujours en pareille époque préparent dans la joie et la ferveur populaire «Ennaïr» comme on l’appelle ici et beaucoup de personnes le portent comme prénom dans leur état civil. Les femmes, le moment venu, s’affairent à se ravitailler en denrées et épices et herbes aromatiques pour le plat préféré du dîner de «Berkoukès» et du «Rogag» à base de viande de volaille, du poulet fermier, qui est précédé le matin du fameux plat de «Cherchem» à base de pois chiches et de fèves de la dernière récolte, nous raconte El Hadja Melha, qui est synonyme de souhait porteur d’espoir et de prospérité pour les uns et les autres. Les grands-mères se mettent de la partie pour coudre des bourses pour les enfants qu’ils remplissent de toutes ces victuailles de Yennayer que l’on partage en présence de tous les membres de la famille réunie pour la circonstance auxquels s’ajoutent les invités et les amis. Cette fête est aussi marquée par des rituels ancestraux qui sont ancrés dans la société depuis des lustres, nous explique El Hadj Kaddour, qui, dit-il, ne rate, pour ne rien au monde, une telle occasion pour festoyer autour de la famille regroupée, des valeurs d’attachement, d’amour partagé et de respect mutuel qui se perdent, au grand dam des «chouyoukh» parce que tout simplement nous nous sommes éloignés de ce qui peut nous unir pour copier aveuglement des rites des autres, renchérit El Hadj qui est aussi attaché à la Waada des saints de la plaine de Ghriss. La fête sera au rendez-vous dans quelques jours, histoire de sortir de l’ordinaire et de la routine de ces longues nuits d’hiver pluvieuses annonciatrices de bien-être pour les cultures agricoles et l’on se fait une raison pour oublier les soucis de la vie quotidienne, nous fait remarquer cet homme averti qui, dit-il, la fête de Yennayer consolide et crée des liens de fraternité et de solidarité agissante parmi la population. Dans la région de Tazouta, près de Nesmoth, par exemple, on cuisine un plat fait à base de légumineuses, on y ajoute des pieds de veau.

Les plats cuisinés ne contiennent pas de sel, parce que d’anciennes croyances de la région voulaient que les djinns pouvaient également profiter du plat, qu’on leur laissait dans les recoins de la maison. Saïd A. précise également que la région était caractérisée par des coutumes qui ont disparu petit à petit. «Toutes les filles du douar, mettaient sur leur tête une «azga», un panier et toquaient aux portes des gens. Chaque famille leur donnait alors une chose différente. Des dattes, de l’argent, du poulet. «Le nouvel an amazigh est une fête symbolique pour les Amazighs et une occasion annuelle pour que le peuple se remémore son histoire, sa culture et son mode de vie. C’est aussi une célébration qui permet de consolider les liens entre les individus», indique R., membre de l’association pour le développement durable.

A. Ghomchi