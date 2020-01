Sétif : Un moment de convivialité familiale

Pour ne pas faire exception à la tradition et marquer depuis la nuit des temps un moment fort de convivialité, Yennayer, premier jour du calendrier agraire, est donc fêté chaque année dans sa sublime dimension traditionnelle, toute de symboles forts et de traditions ancestrales dans les localités montagneuses, au pays du cheikh el Fodhil el Ourtileni ou sur les hauteurs des Beni Yala comme dans ces contrées du sud, Boutaleb, Ouled Tebben ou El Hamma pour ne citer que ces repères.

Sur toutes ces hauteurs «Imensi’ n Yennayer» est souvent fêté autour d’un repas familial, l’occasion de se souhaiter des vœux de prospérité. Un moment fort à l’issue duquel les habitants de ces localités mettent en exergue des traditions millénaires pour rappeler aux jeunes générations, le parcours glorieux de leurs aînés et marquer la grande victoire de «Sheshnaq».

Dans la richesse historique et la diversité de ce merveilleux patrimoine, les Ath Yala sur les hauteurs de Guenzet, continuent de fêter l’événement dans sa grandeur. La famille, déjà réunie pour la récolte d’olives, se retrouve autour d’un succulent couscous que les plus âgées continuent de préparer en y mettant l’art et la manière à la veille de ce 12 janvier, jadis enneigé et augurant déjà d’une bonne année agricole. Pour la préparation de «Amensi’n Yennayer, le choix est porté sur la viande de la bête sacrifiée (Asfel), souvent de la volaille, parfois mélangée à de la viande séchée (Acheluh) et s’adonner à la dégustation de ce festin agrémenté par la dégustation de «Ghreif» (Tighrifine), de galettes aux œufs avant de servir bonbons et friandises aux enfants.

Yennayer, qui intervient en ce début d’hiver avec la fin de la récolte des olives, est fêté dans une joie intense partout ailleurs.

Durant plusieurs jours déjà, la maison de la culture Houari-Boumediène abrite une imposante exposition au moment où le concours du meilleur plat traditionnel et la projection du film Baya du réalisateur Azzedine Medour, ponctuée par des prestations folkloriques, l’inauguration d’une exposition et la visite d’ateliers consacrés à l’écriture en Tifinagh et la calligraphie arabe.

Un programme d’autant plus varié qu’il comporte aussi des soirées poétiques en langue amazighe et un défilé de mode traditionnelle kabyle, de même qu’une soirée animée par la chanteuse Cyrta avant la distribution de cadeaux aux différents concours initiés à cette occasion. La projection du film Machahou de Belgacem Hadjadj, des communications sur Yennayer dans la région de Sétif sont également d’autres éléments forts de ce programme jusqu’au 14 janvier.

F. Zoghbi