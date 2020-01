YENNAYER 2970, BEJAIA : Une fête dans toute sa dimension

Comme à l’accoutumée, l’évènement sera consacré aux derniers achats, en prime le poulet et la viande d’agneau, les friandises, les dattes, les figues sèches et la semoule de caroube feront partie des emplettes.

L’après-midi, les femmes vêtues de leur robe kabyle et du foulard «Amendil» préparent des beignets (Lakhefaf), des crêpes à l’huile d’olive (Tibouhdjadjine) saupoudrées de sucre raffiné et des plats de «Thataminet Oukharoub». Tout doit être prêt avant le coucher du soleil pour permettre aux familles de se réunir autour de la «meïda». Le dîner familial sera composé des plats de «Berkoukès» et de couscous au poulet et viande d’agneau et même de la viande de chèvre, le tout agrémenté de légumes : courge, courgette, carde, navet et carotte, accompagnés de piment.

Ce plat peut être également offert aux convives car la soirée sera encore plus longue, avec le moment du henné pour les enfants. Certains villageois préparent le plat de la soirée avec de la viande séchée «Achelouh ou Aquadid» et une sauce de légumes secs composée de fèves ou de petits pois cassés (Abissar). Les vieux enveloppés dans leur burnous blanc s’entourent de leurs progénitures pour leur raconter des histoires qui reflètent cet événement célébré de longue date par les aînés. Après cela, tous les membres de la famille se souhaitent «Assegas Ameggaz». Des festivités culturelles sont organisées à travers les localités de la wilaya. Cette année, à Bejaia l’APC a tracé un programme riche et varié qui s’étalera jusqu’au 14 janvier avec le grand marché de Yennayer. Organisé en collaboration avec les Chambres de l’Artisanat et de l’Agriculture, ce marché à sa deuxième édition permettra aux artisans et aux agriculteurs locaux d’exposer les produits du terroir, objets et bijoux artisanaux. Par ailleurs la troisième édition de «Yennayer, j’achète un livre» permettra de donner un nouveau souffle a la lecture. Un cross de Yennayer sera également organisé pour les enfants à travers les rues de Bejaia. La commune d’Akfadou est présente pour l’occasion à travers un programme de festivités comprenant des dégustations de plats traditionnels, des cérémonies de coupures de cheveux aux nouveau-nés, des conférences-débats sur le thème «Yennayer et sa dimension» ainsi que des expositions de poterie, bijoux, robes kabyles.

La cérémonie sera clôturée par un grand couscous «Seksou Yennayer». Ainsi durant toute la semaine, les villages et communes seront au rendez-vous de cet évènement culturel et identitaire qui intervient à un moment de solidarité avec l’opération de «Louziaa» où les villageois sacrifient des bœufs pour répartir la viande en parts égales au profit des habitants.

M. Laouer