Théâtre d'Oran : Accès et stages gratuits pour les étudiants et amateurs

Une nouvelle initiative visant à consolider la formation pratique des comédiens amateurs et des étudiants en arts dramatiques a été lancée à Oran, a-t-on appris lundi dernier du directeur du Théâtre régional «Abdelkader Alloula» (TRO). «Les jeunes artistes et universitaires bénéficient désormais d'un accès gratuit au TRO pour assister à tous les spectacles proposés par les différents théâtres publics du pays», a précisé à l'APS Mourad Senouci. Une carte d'accès dite «Carte d'amateur» sera délivrée aux concernés à l'issue de la phase d'inscription entamée dimanche et qui suscite déjà l'intérêt de plusieurs troupes artistiques locales, a expliqué M. Senouci. La carte indiquée sera également remise aux étudiants du département d'arts dramatiques de l'Université d'Oran-1 «Ahmed Benbella», partenaire du TRO au titre d'une convention de coopération conclue en décembre 2018, a-t-il fait savoir. Les bénéficiaires de la carte auront, en outre, la possibilité de suivre gratuitement des stages de formation dans des ateliers thématiques dédiés, entre autres, à «la conception et manipulation de marionnettes», à «l'expression corporelle» et à «l'interprétation.» Le premier atelier de formation (marionnettes) est programmé pour février prochain, a annoncé le directeur du TRO, soulignant que l'objectif majeur est de «renforcer les capacités des apprenants pour qu'ils réussissent à monter leur propre projet artistique.» L'accompagnement des étudiants et des amateurs permettra, à terme, la constitution d'un réservoir de compétences utiles pour les troupes locales et pour le TRO qui mise sur l'intégration des jeunes talents dans ses prochaines productions.