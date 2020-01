Soufyane Mehamlia, artiste photographe : La passion au bout de l’objectif

C’est sans contexte, l’un des photographes les plus doués de sa génération. Bien que très jeune, Soufyane Mehamlia se distingue déjà par un professionnalisme et un don artistique certains. Ce natif de Kaïs, qui a fait ses études à l’université de Khenchela, diplômé en sciences techniques, en plus d’une licence en droit, possède en fait, plusieurs cordes à son arc, puisque c’est vers une toute autre discipline, ou plutôt, passion qu’il s’est tourné. Une passion qu’il a développée avec brio. Du haut de ses 28 ans, ce jeune à l’allure BCBG, est un artiste photographe dont les talents sont très sollicités, de sorte qu’il ne peut pratiquement plus répondre à toutes les demandes.

Sa page Facebook comptabilise déjà plus de 22.000 «amis»

Spécialisé dans la couverture d’événements culturels, sportifs et artistiques, il est devenu «le» photographe de cérémonies de mariages par excellence. Sa renommée est telle que, désormais, l’on vient le chercher même de la capitale, pour s’offrir ses services. Il n’y a qu’à visiter sa page Facebook pour s’en rendre compte. Son site «Est photographie» comptabilise quelque 22.000 «amis» et suiveurs.

Tout cela, alors qu’il n’a jamais pris un seul cours de photographie, sa compétence et sa créativité forcent l’admiration de ses pairs, y compris de son mentor, Youcef Sbaâ, autre photographe primé dans plusieurs manifestations internationales.

Il faut dire que la fièvre de la photo l’a pris très jeune, pour ne plus le lâcher : «Dès que j’ai eu ma sixième, mes parents m’ont offert un PC, comme je le souhaitais. Comme à l’époque, il n’y avait pas de connexion, et que je restais collé à mon ordinateur, je me suis intéressé aux programmes de traitement de textes et de montage vidéo. J’ai très vite été célèbre dans ma cité du 5-Juillet à Kaïs, tout le monde voulait faire retoucher sa photo chez Noro», se souvient-il avec émotion. Noro, comme l’appellent tous, à Kaïs, s’est donc spécialisé dans le photo-shop. Au lycée, en seconde, comme ses parents ne pouvaient pas lui offrir un téléphone portable, il empruntait à son grand frère son Sony Ericsson pour photographier tout ce qui passait à côté de lui.

Toujours avec le même PC, il se spécialise au cours des deux années suivantes, au traitement et montage vidéo de toutes les activités culturelles, tournois sportifs et manifestations qui ont lieu dans sa ville. «Quand j’ai eu mon bac, en 2010, on m’a offert mon premier Canon, un D550 exactement. Le 24 avril 2012, j’ai commencé à travailler avec les jeunes du quartier. La licence en poche, j’ai entamé une formation d’ingénieur de deux ans à Sonelgaz. J’ai terminé mes études, et comme je n’avais pas de poste, j’ai continué l’animation».

Avec un ami d’enfance, Saber, ils s’associent à un autre copain, Amdjed, qui avait plus de moyens. «On a ouvert notre propre studio, dans un garage au centre-ville, on l’a appelé «Studio Est», on s’est offert un soft box plus un arrière plan. Avec nos premiers cachets, on a pu acheter du matériel professionnel tel qu’un trépied, une caméra Go-Pro, et on a commencé notre carrière professionnelle».

Très vite, le succès est arrivé. «On a commencé à travailler, on faisait jusqu'à 700 fêtes par an. On commençait à être connus dans toute la wilaya de Khenchela, les gens nous sollicitaient de partout. Il faut souligner que c’est là une marque de confiance, parce que malgré les mentalités rigides de la région des Aurès, on me laissait entrer dans les familles pour immortaliser leurs moments de bonheur, sachant qu’ils n’allaient pas retrouver leurs photos privées ailleurs». On a ouvert notre page Facebook. Au début, mon ami Saber faisait du vidéo-montage, moi, le traitement de photos. On gagnait peu, pratiquement 6.000 DA par fête».

Une renommée qui s’étend désormais à toutes les villes de l’est

Néanmoins, ces artistes en herbe se sont tellement améliorés qu’ils sont désormais spécialisés dans les photos artistiques et le shooting, surtout auprès des équipes sportives locales. Leur notoriété s’est tellement étendue qu’ils commencent à être sollicités à Batna, Constantine, Annaba… «On avait tellement de déplacements qu’on n’arrivait plus à assurer les commandes des clients. On avait jusqu’à cinq événements par jour».

De ce fait, comme il fallait honorer les nombreuses sollicitations, il a fallu recruter. L’équipe s’est ainsi agrandie. «Nous sommes arrivés jusqu’à 12 salariés, dont trois filles. On les a formés, on a acquis dix appareils traditionnels. Grâce à un matériel plus performant on a multiplié nos activités, au grand bonheur de notre clientèle dont le nombre est sans cesse grandissant.» Poussé par ses proches, impressionnés par son talent, Noro commence à participer aux concours et compétitions, à des événements nationaux et même des Salons spécialement dédiés à la photographie. Il se fait un nom et une expérience. Une expérience qui lui fera constater que dans ce milieu, «il y a beaucoup de gens très doués, mais pas assez d’intérêt pour la photo, ni de la part du grand public, ni des pouvoirs publics». Ce peu d’engouement pour ce qui est communément appelé «8e Art», ne l’empêchera pas de s’inscrire auprès de l’ONDA (Office national des droits d’auteurs), d’avoir une carte d’artiste professionnel et d’inscrire ses meilleures œuvres pour les protéger de la contre-façon. «Chaque année, j’ai une carte reprise par tout le monde sur les réseaux sociaux», dit-il, en riant sous cape. Entretemps, il se contente de la reconnaissance de ses pairs, en cumulant les centaines de diplômes d’honneur et félicitations qu’il reçoit de toutes les instances et organismes avec lesquels il collabore, notamment ceux de l’association culturelle «Baroud et Khiyala», qui préserve le patrimoine chaoui dans les Aurès. Actuellement en formation au pôle Est de Sonelgaz, sur la base d’Ain Djasser, Noro jongle entre son métier d’ingénieur et sa passion de photographe avec allégresse. Son ambition ? Participer à des manifestations internationales de photos, même s’il déplore l'absence de prise en charge en la matière. Ses principaux rêve et souhaits : «développer ma passion, mon laboratoire, m’agrandir, et surtout être connu et reconnu à l’étranger !».

Amel Zemouri