Festival du théâtre et du cinéma de Yakouren : une édition dédiée à Cherif Aggoune

La première édition du festival du théâtre et du cinéma de Yakouren aura lieu du 10 au 12 janvier prochains et coïncidera avec les festivités de Yennayer et la date de naissance du cinéaste Cherif Aggoune, décédé en décembre dernier, à qui cette édition est dédiée en hommage au pionnier du cinéma amazigh.

La présidente du festival, Souad Kedri, est enseignante en littérature française et de théâtre, doctorante en études théâtrales à l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou. C’est une passionnée de théâtre et de cinéma. Elle a toujours ambitionné de créer une école de cinéma et de théâtre mais faute de moyens, elle a retardé l’échéance et à misé sur un festival qui, notera-t-elle, est aussi une occasion pour la formation avec l’organisation d’ateliers dirigés par des professionnels de théâtre et de cinéma.

Et c’est effectivement ce qui est prévue pour cette première édition. En outre, la présidente s’est désolée du fait que cette belle région montagneuse et touristique n’ait jamais organisé de rencontres culturelles. L’ouverture du festival aura lieu vendredi à 15 heures et sera suivie par la représentation de la pièce théâtrale Anag wis sebea du théâtre régional de Tizi-Ouzou.

La soirée se poursuivra avec une conférence sur «la caractéristique des personnage chez Mohia» qui sera animée par Nouredine Ait Slimane. La journée du samedi 11 janvier verra le début des formations artistiques avec un atelier des techniques du scénario qui sera assuré par Youcef Amrane, alors que Mohand Nait Sidenas misera sur l’écriture dramatique. Le théâtre régional de Bejaia donnera à 14 heures la représentation de la pièce Axerdus. A 16 heures, il est prévu la projection d’un documentaire intitulé A petits pas, le cinéma amazigh, de Youcef Amrane. L’hommage au cinéaste Cherif Aggoune se fera en présence de son frère Abdellah, médecin de formation mais aussi acteur et réalisateur d’un court-métrage fiction Sotra, avec la diffusion du film La fin des djinns réalisé en 1991 par Cherif Aggoune. Le film sera suivi d’une table ronde qui verra les amis du défunt cinéaste évoquer sa mémoire. Le dernière journée se poursuivra avec les ateliers de formation puis avec la projection du long-métrage Les ramiers blancs de Ali Mouzaoui avant l’annonce de la clôture du festival.

Abdelkrim Tazaroute