Grand Angle : Le pire est-il écarté ?

lCe mercredi 8 janvier le monde s’est réveillé en redoutant le pire. Et pour cause, en l’espace de quelques heures le plus inimaginable scénario a été envisagé par les observateurs. Des tirs iraniens contre une base américaine en Irak, en représailles de l’assassinat du général Qassem Soleimani, cinq jours plus tôt, ont fait craindre la survenance d’une déflagration aux conséquences incommensurables pour la région et le reste du monde. «La crise actuelle n'affecte pas que la région, mais nous tous», a déclaré la présidente de la Commission européenne. Les bourses asiatiques et le cours du pétrole, sensibles à la conjoncture politique et sécuritaire qui prévaut notamment au Moyen- Orient, n’ont pas manqué d’être impactés. Les premières en enregistrant une chute et le second en bondissant momentanément. Mais la déclaration du chef de la diplomatie iranienne sur son compte Twitter dans laquelle il affirmait que «l'Iran a pris et terminé des mesures proportionnées d'autodéfense conformes à la Charte de l'ONU» est venue rassurer les investisseurs paniqués à l’idée d’une déflagration. Car même si le ministre iranien a affirmé que les Iraniens se défendront «contre toute agression», il n’en reste pas moins qu’il a indiqué qu’ils ne cherchent pas «l'escalade ou la guerre». Il reste aussi que l’annonce de plusieurs compagnies aériennes de suspendre leurs survols de l’Irak et de l’Iran et le crash d’un avion commercial ukrainien peu après son décollage de Téhéran n’ont pas manqué de susciter inquiétudes et incertitudes. Les frappes iraniennes qualifiées par l’UE de «nouvel exemple d’escalade» ne sont pas pour autant la preuve que la ligne rouge entre les USA et l’Iran a été franchie et que le point de non-retour ait été atteint. La première réaction du président américain dans laquelle il a minimisé ces frappes est aussi un signe rassurant. Le risque de représailles de Washington à la riposte de Téhéran, provoquant ainsi une sorte d’engrenage, semble éloigné. Mais cela ne veut pas dire pour autant que toutes les craintes de voir la région s’embraser ont été balayées. Elles demeurent. Car la question est de savoir si le pire, qui vient d’être évité, n’est pas à venir.

Nadia K.