EN Représailles iraniennes à la mort de Soleimani : Téhéran lance des missiles contre des cibles américaines en Irak

L'Iran a tiré, hier, des missiles sur des bases abritant des soldats américains en Irak en représailles à l'assassinat par Washington de son puissant général Qassem Soleimani, une riposte qui marque une «nouvelle phase», mais n'a pour le moment pas entraîné la déflagration redoutée.

A l'heure à laquelle le puissant architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient était tué vendredi dernier sur ordre du président américain, Donald Trump, l'Iran a lancé son opération «Martyr Soleimani». En une demi-heure, 22 missiles sol-sol se sont abattus sur deux bases irakiennes, Aïn al-Assad (ouest) et Erbil (nord), où sont stationnés certains des 5.200 soldats américains déployés en Irak. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a qualifié l'opération de «gifle en pleine face» des Etats-Unis. «Les actions militaires du genre ne sont pas suffisantes pour cette affaire», a-t-il, néanmoins, relevé, ajoutant qu'il était nécessaire que «la présence corrompue des Etats-Unis dans la région prenne fin».

«Nous ne cherchons pas l'escalade ou la guerre, mais nous nous défendrons», a abondé Mohammad Javad Zarif, chef de la diplomatie iranienne, expliquant que les représailles «proportionnées» de la nuit étaient «terminées». Ces raids qui, selon l'armée irakienne, n'ont pas fait de victime dans ses rangs, n'ont pas suscité de riposte immédiate, mais font redouter une escalade régionale et un conflit ouvert.

Paris et Londres, dont des forces sont présentes en Irak dans le cadre de la coalition internationale antiterroriste, ont indiqué que les frappes de missiles n'avaient pas fait de victime dans leurs rangs. Berlin a condamné l'attaque, tout comme Londres qui a exprimé sa «préoccupation» quant à des «informations faisant état de blessés». «L'évaluation des dégâts et des victimes est en cours. Jusqu'ici, tout va bien !», a écrit sur Twitter M. Trump, ajoutant qu'il ferait une déclaration ultérieurement. Selon des informations de presse citant un responsable américain, les forces de la coalition ont été prévenues à l'avance des frappes mais la provenance de cet avertissement n'était pas claire.

«Réponse publique»

Pour le spécialiste des groupes chiites armés Phillip Smyth, «des missiles balistiques ouvertement lancés depuis l'Iran sur des cibles américaines marquent une nouvelle phase». L'Iran «a envoyé une réponse publique et d'ampleur pour envoyer un signal», la suite, affirme-t-il, pourrait être confiée «aux agents de l'Iran», les nombreuses factions armées pro-Téhéran en Irak, au Liban, en Syrie ou ailleurs. Déjà, les paramilitaires pro-Iran en Irak ont promis une réponse «pas moins importante» que celle de l'Iran. Les cours du pétrole se sont envolés de plus de 4,5% hier matin en Asie, avant de ralentir leurs gains. Les Gardiens de la révolution, l'armée idéologique iranienne, ont conseillé à Washington de rappeler ses troupes du Moyen-Orient pour «éviter de nouvelles pertes». Ils ont aussi menacé «des gouvernements alliés» des Etats-Unis, en premier lieu les Etats du Golfe, pris entre l’Iran et l’Irak, et Israël.

«La pire chose»

Avant même les frappes de la nuit, plusieurs Etats membres de la coalition antiterroristes emmenée par les Etats-Unis ont annoncé sortir leurs soldats d'Irak, après des dizaines de tirs de roquettes depuis des semaines sur des bases les abritant. L'Otan a décidé de retirer temporairement une partie de son personnel d'Irak. M. Trump, lui, écarte tout départ d'Irak, même si un cafouillage américain à Bagdad a pu laisser croire le contraire. Par erreur, selon le Pentagone, les Américains ont annoncé à Bagdad le début de leur retrait, puisque le Parlement irakien venait de réclamer leur expulsion. Un retrait des troupes américaines «serait la pire chose qui puisse arriver à l'Irak», a déclaré le locataire de la Maison-Blanche. Après le vrai-faux retrait total des troupes américaines de Syrie, annoncé par Donald Trump à deux reprises depuis un an avant qu'il ne fasse volte-face, il s'agit d'un nouveau coup porté à la lutte contre le groupe daesh, qui conserve des cellules terroristes en Irak et en Syrie malgré sa défaite territoriale.

Le débat fait déjà rage sur la légalité du tir de drone qui a pulvérisé la voiture dans laquelle se trouvait Soleimani, qui plus est dans un pays tiers, même si son secrétaire d'Etat, Mike Pompeo, assure que M. Trump avait «les bases légales appropriées». M. Zarif, lui, devait assister aujourd’hui à une réunion du Conseil de sécurité à l'ONU à New York, mais a affirmé que son visa américain lui avait été refusé.