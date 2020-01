Basket-ball, Pré-qualifications à l'Afro-Basket-2021 : L'Algérie en stage en Turquie

La sélection algérienne de basket-ball (messieurs) se trouve en stage du 7 au 12 janvier à Istanbul (Turquie), en prévision du tournoi des pré-qualifications pour l'AfroBasket 2021 (groupe A), prévu les 15 et 16 janvier à Alger. Dans une déclaration à l'APS, l'entraîneur en chef du Cinq algérien, Bilal Faïd, a indiqué que la sélection nationale disputera deux matchs amicaux face aux espoirs des clubs turcs de Fenerbahçe et d'Andalu Efes SK. «Ce stage précompétitif nous permettra d'apporter les dernières retouches avant le début du tournoi de pré-qualification pour l'Afro-Basket 2021. Nous avons convoqué les meilleurs joueurs prospectés lors des stages précédents, auxquels s'ajoutent des internationaux évoluant en France», a-t-il déclaré.»Pour le tournoi d'Alger, le groupe sera renforcé par Samir Mokded et Kamel Ammour, deux internationaux évoluant en Pro B française», a-t-il ajouté.

En hibernation depuis juillet 2019 et une participation à la 1re édition de la Coupe d'Afrique des nations de basket-ball des joueurs locaux (AfroCan-2019) disputée à Bamako (Mali), la sélection avait débuté sa préparation début décembre avec un stage à Alger. L'Algérie accueillera les 15 et 16 janvier le groupe A du tournoi des pré-qualifications pour l'Afro-Basket 2021, en présence aussi du Cap-Vert. Sept zones prendront part aux pré-qualifications de l'AfroBasket-2021 dans cinq groupes (A, B, C, D, E) au mois de janvier à travers le continent.

Les cinq vainqueurs se qualifieront pour l’étape suivante du processus de qualification. Pour la deuxième phase des qualifications, les cinq vainqueurs de chaque groupe rejoindront 15 équipes qui ont participé à l'Afro-Basket 2017 en Tunisie, à savoir, l'Angola, le Cameroun, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, l'Egypte, la Guinée, le Mali, le Maroc, le Mozambique, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, la Tunisie et l'Ouganda. Les 20 équipes seront réparties en cinq groupes de quatre.

Dans chaque groupe, les équipes disputeront deux tournois qui se dérouleront en trois fenêtres internationales.Trois groupes joueront du 17 au 25 février 2020 et les deux autres commenceront leur campagne lors de la fenêtre du 23 novembre au 1er décembre 2020. Les lieux de ces tournois seront déterminés ultérieurement.

Les cinq groupes joueront ensuite dans l’ultime fenêtre du 15 au 23 février 2021, les trois meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale de l'Afro-Basket 2021 qui aura lieu au Rwanda.