Les sélections algériennes de lutte (juniors et seniors) effectuent à partir de samedi un stage de préparation au Centre de regroupement et de préparation de Souidania (Alger) en prévision des championnats d'Afrique, prévus du 4 au 9 février 2020 à Alger, a appris l'APS de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA). Les staffs techniques nationaux, composés des entraîneurs, Zeghdane Messaoud, Bendjedaa Maazouz, Aoune Fayçal, Benrahmoun Mohamed et Nouiga Sofiane, ont fait appel à 45 athlètes (27 seniors, 7 juniors et 11 filles), pour prendre part à ce stage de préparation qui se poursuivra jusqu'au 20 janvier. Cette nouvelle étape de préparation des équipes nationales entre dans le cadre du programme établi par la direction technique nationale (DTN) en vue des prochains rendez-vous.