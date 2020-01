Volley-ball, Tournoi qualificatif aux JO-2020 : Bernaoui : «nos chances restent intactes»

La sélection algérienne (seniors/messieurs) de volley-ball «peut encore se qualifier aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo», malgré sa défaite contre l'Egypte (3-1) lors de la première journée du tournoi qualificatif qui se déroule actuellement au Caire, a affirmé l'entraîneur national Krimo Bernaoui. «Nos chances de qualification restent intactes, malgré la défaite contre l'Egypte lors de la première journée, car ces éliminatoires se jouent en phase de groupes» a expliqué le sélectionneur algérien dans une déclaration au site officiel de la Confédération africaine de volleyball. Bernaoui a poursuivi que «les matchs entre l'Algérie et l'Egypte ont toujours été difficiles, car les deux nations ont une riche histoire en volley-ball», considérant cependant que sur ce coup là, Les Pharaons ont été «un peu plus forts». D'après lui, les Egyptiens ont fait la différence essentiellement «au service», qui a «sérieusement compliqué la tâche» à la sélection algérienne.

Quoique, malgré la défaite, Bernaoui s'est dit «globalement satisfait de la prestation» de ses joueurs, en espérant que «leurs efforts seront mieux récompensés» la prochaine fois. La sélection algérienne s'est inclinée sur le score de 1 à 3 face à son homologue égyptienne : 18-25, 17-25, 25-21, 20-25 pour le compte de cette première journée du tournoi qualificatif aux JO de 2020. Une compétition qui après le retrait de dernière minute du Ghana, ne regroupe plus que quatre équipes, à savoir : l'Algérie, la Tunisie, le Cameroun et l'Egypte (Organisateur). Ces quatre nations se disputeront l'unique billet qualificatif aux JO-2020 consacré au continent africain. Les volleyeurs du Six national ont profité d'une journée de repos, hier, avant d'enchaîner respectivement contre le Cameroun aujourd’hui et la Tunisie demain.