DZ Foot Award 2019 : Mahrez sacré meilleur joueur algérien

L’ailier international algérien de Manchester City (Premier League anglaise de football), Riyad Mahrez, a été sacré meilleur joueur algérien 2019, trophée annuel décerné par le site spécialisé DZ Foot. Le capitaine de la sélection algérienne a obtenu 40.071 points, devançant, dans l’ordre, ses deux coéquipiers, Youcef Belaïli (17.614 points) et Ismaël Bennacer (16.781 points). Cinq internationaux algériens avaient été nominés par la rédaction de DZ Foot pour cette 16e édition de ce trophée. Il s’agit de Youcef Atal (OGC Nice/France), Youcef Belaïli (Ahly Djeddah/ Arabie saoudite), Ismaël Bennacer (AC Milan/ Italie), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar) et Riyad Mahrez (Manchester City/ Angleterre). 3e du Ballon d’Or africain 2019 décerné mardi soir par la Confédération africaine de football (CAF), Mahrez confirme ainsi son excellente saison aussi bien avec la sélection algérienne, sacrée championne d’Afrique en Egypte, qu’avec son club Manchester City, champion d’Angleterre et vainqueur de la Coupe d’Angleterre et de la Coupe de la Ligue. Auteur de 16 buts et 22 passes décisives en 58 matchs en 2019, Mahrez a aussi affiché une feuille de statistiques suffisamment attrayante pour mettre tout le monde d’accord sur son efficacité.