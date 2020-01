CABBA : Dumas va résilier son contrat

Franck Dumas ne devrait pas poursuivre l’aventure avec le CA Bordj Bou Arréridj. Le technicien français, arrivé cet été, projette de résilier son contrat. Certaines rumeurs l’envoient d’ores et déjà au CRB. L’aventure de Franck Dumas au CABBA toucherait à sa fin. Le technicien français est sur le point de résilier le contrat le liant au club bordji dans les jours qui viennent. Pour le moment, aucun accord n’a été trouvé avec la direction, mais il n’en demeure pas moins que l’ancien coach de la JSK ne compte pas reprendre ses fonctions sur le banc des Criquets cet hiver. N’ayant pas été payé, le technicien compte saisir la CRL pour pouvoir se défaire de ses engagements contractuels avec le CABBA. Et si d’aventure un «divorce» est prononcé dans les jours qui viennent, Franck Dumas pourrait vite rebondir dans un autre club algérien. En effet, on l’annonce au CRB ou au MCA. Amar B.