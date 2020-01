Ligue des Champions d'Afrique : 4e journée, JS Kabylie - RAJA Casablanca (demain à 17h à Tizi Ouzou) : Le rendez-vous à ne pas manquer

La JS Kabylie, pas très convaincante ces derniers temps, sera l’hôte demain après-midi à 15H au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou, de la formation du Raja de Casablanca, dans une forme olympique. Une rencontre comptant pour la quatrième journée de la phase des poules de la Ligue des champions d'Afrique. Pour rappel, la dernière confrontation entre les deux teams s'est soldée par une défaite des Canaris (2-0) au Maroc. La JSK n'a pas d'autres choix que de remporter ce derby pour espérer maintenir ses chances de qualification aux quarts de finale intactes.

Un faux-pas compliquerait sérieusement la tâche des coéquipiers de Hamroune, qui seront appelés à aller au Congo défier l'AS Vita Club avant de recevoir l'ogre de l’Es Tunis lors de la dernière journée. Le staff technique a accordé une journée de repos aux joueurs, au retour d'Ain M'lila, avant d'entamer la préparation de cette confrontation importante. En dehors du travail technico-tactique, le technicien français axe principalement sa préparation sur l'aspect psychologique. Hubert Velud tente de remobiliser ses troupes en prévision du big match face au Raja, qui ne sera pas facile à gérer, notamment sur le plan émotionnel. Face à une équipe du Raja, qui voyage plutôt bien, la JSK ne doit rien laisser au hasard. Pour espérer tirer leur épingle du jeu, les joueurs de la formation kabyle devront faire preuve de beaucoup de détermination et de concentration.

«Il faut oublier ce match de coupe, qui a eu beaucoup d'impact sur le moral des joueurs. On doit se concentrer sur notre prochaine rencontre, qui ne sera pas facile à négocier non plus. Le Raja est une équipe assez coriace, dotée d'une bonne organisation tactique. Ça sera un match difficile. Nous sommes contraints de gagner, cependant. A présent, on connaît mieux notre adversaire», a indiqué Hubert Velud, qui est content de pouvoir compter sur l'ensemble de son effectif, à l'exception de l'international Kenyan Juma qui est toujours convalescent, et du défenseur libyen Al Tobal, pas encore qualifié.

Par ailleurs, le coach de la formation kabyle attend avec impatience la qualification de l'ancien joueur de l'ES Tunis et du WA Casablanca l'Algéro-Tunisien Oussama Darragi, qui a paraphé son contrat mardi soir, et l'arrivée de Tayeb Meziani.

De son côté, le Raja prend très au sérieux aussi cette partie. Les Marocains savent pertinemment qu'une victoire face à la JSK les qualifierait pratiquement au tour prochain. La direction du Raja a d'ailleurs choisi de rester à Alger, après la rencontre de coupe arabe face au MCA, pour mieux préparer le match face à la JSK. Le Raja s'est d'ailleurs mis en faute en défiant la Ligue de football marocain.

En effet, les coéquipiers du Congolais Malango ne se sont pas présentés, mardi, pour disputer leur match de championnat face au Hassania Difâa Djedidi, invoquant l'article 21 relatif aux clubs engagés dans les compétitions internationales.

«On s'attend à une rencontre difficile. La JSK sait qu'elle sera pratiquement éliminée en cas de défaite. Pour notre part, une victoire nous ouvrirait grand les portes des quarts de finale. Durant la semaine passée à Alger, l'équipe, qui a été soumise à un enchaînement de matchs épuisant, a pu quand même récupérer. Nous avons eu le temps de bien préparer notre rendez-vous de Ligue des champions», a indiqué l'entraîneur du Raja Jamal Sellami. Pour rappel, l'autre rencontre de ce groupe «D» oppose l'AS Vita Club à l'ES Tunis, au RD Congo.

Redha M.