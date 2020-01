M’hand Berkouk, expert en géopolitique : Guerre par procuration en Libye

«Si la Libye venait à tomber, cela provoquerait un mouvement de réfugiés sans précédent vers la Tunisie, puis l’Algérie», a averti, hier, M’Hand Berkouk, de passage sur les ondes de la Radio nationale.

Convié à s’exprimer dans l’émission ‘‘L’invité de la rédaction’’ de la chaîne III sur l’impact de la situation en Libye, cet expert en géopolitique assure cependant qu’il n’y a pas de «grands risques» de contagion de la crise libyenne à notre pays en raison, selon lui, de la présence d’une «armée professionnelle forte, de sa composante humaine et de ses capacités opérationnelles, mais aussi du «refus catégorique» des Algériens d'un éventuel retour à la décennie noire.

Interrogé sur l’éventuel impact sur la Tunisie, il citera un certain nombre de facteurs risquant de fragiliser ce pays et évoquera à titre d’exemple le nombre de ses ressortissants embrigadés au sein de «Daesh» et «El Qaïda», que des statistiques internationales situent entre 5.000 et 8.000. «Cette situation risque de faire émerger un axe de crise allant de la côte atlantique à celle de Tunisie et de la Libye. Ce scénario est bel et bien probable compte tenu de cette donne terroriste et du danger qu’elle fait peser pour tous les pays de la rive nord de l’Afrique», a souligné ce politologue qui a noté qu’une telle situation —et tout en transformant la Libye en un «véritable incubateur» du terrorisme mondial— serait inévitablement suivie par «des actes d’ingérence étrangère dans la région».

Faisant une brève rétrospective de la situation, il a expliqué que depuis les événements du 17 février 2011, la Libye s’est enlisée dans une guerre civile «internationalisée» et estimé qu’aujourd’hui, on se retrouve face à des ingérences étrangères interposées qui transforment cette guerre civile en «guerre par procuration». «Il y a une transpolarisation de conflits arabes, notamment des pays du Golfe, dans ce pays, tout comme il y a également une concurrence stratégique de puissances mondiales», a poursuivi Berkouk.

S’exprimant ensuite à propos de toutes les crises que traverse la Libye actuellement, il a indiqué que ce pays fait face, à présent, à trois types de crises. La première, a-t-il commencé par énumérer, «est d’ordre politique, la seconde est une crise de loyauté et la troisième est une crise de sécurité économique». Plus explicite, l’universitaire a donné un certain nombre de détails concernant le volet politique marqué par des divergences entre les différentes visions sur la Libye à venir. Des divergences qui font ressortir, selon lui, «deux pôles qui sont en compétition» par rapport au type d’Etat pouvant être construit dans ce pays. Pour ce qui est de «la crise de loyauté», celle-ci, aux yeux de l’invité de la rédaction, n’est pas envers l’Etat mais envers «des alliances utilitaires». Enfin, la crise de «sécurité économique» s’annonce avec une transformation graduelle de la Libye en «fief, pour ne pas dire en front mondial de terrorisme avec un recentrage des combattants terroristes étrangers vers ce pays».

Il faut dire cependant que tout au long de son intervention, l’expert en géopolitique a insisté sur le fait que l’Algérie, que l’on a déjà tenté d’impliquer dans le conflit au Mali, et maintenant en Libye, est «immunisée» par la présence d’une très forte armée dont la mission est de défendre la République. Cela étant, il relèvera aussi que dans le cas où la situation s’aggrave davantage en Libye et qu’il y aurait la contagion ailleurs, «on serait malheureusement en phase d’une extension de notre frontière d’insécurité» (982 km avec la Libye et 376 km avec le Mali et 956 km avec la Tunisie) et qu’«il y aurait donc plus de responsabilité pour notre système de défense et de sécurité».

Soraya Guemmouri