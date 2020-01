La question de lA migration en débat : Nord et sud, le dialogue de sourds

La gestion efficace de cette problématique implique une coopération internationale qui privilégie les solutions politiques au lieu du «tout-sécuritaire» dans un monde devenu «village global».

«Sur la question de la migration, un dialogue de sourds s’est installé entre les pays des deux rives de la Méditerranée. La problématique de l’immigration doit être réfléchie selon la logique d’une meilleure gestion des frontières, la limitation du recours à la rétention administrative, le renforcement de la coopération consulaire, et surtout favoriser la circulation et la mobilité au lieu de barricader les frontières.»

C’est l’analyse de Catherine Wihtol de Wenden, politologue française, directrice de recherche émérite au CNRS, chercheuse au CERI et spécialiste des migrations internationales, invitée, hier, de l’Institut national d’études de stratégie globale (INESG) à Alger. La migration est aujourd’hui sous les feux de l’actualité et donne lieu à de nombreuses controverses. La spécialiste a commencé sa conférence en évoquant des statistiques pour le moins alarmantes. «Le monde d’aujourd’hui compte 271 millions de migrants internationaux, outre les 740 millions d’immigrés internes, soit 3,5% de la population mondiale» a-t-elle avancé.



Les pays de départ privés de leurs forces vives



Pour l’intervenante, «le phénomène de la migration devrait être considéré comme résultant de l’inégalité des rapports Nord-Sud, néfaste à la fois pour le pays d’accueil et pour le pays de départ, privé de ses forces vives et compétences intellectuelles».

Cartes et graphiques à l’appui, la conférencière a expliqué que «les lignes de fraction sont les principales lignes de flux de migrants, notamment en Méditerranée». Ce que Mme de Wenden veut dire par «ligne de fraction» sont «les frontières entre des Etats relativement stables et d’autres pays en conflit ou caractérisés par des troubles politiques ou économiques, comme c’est le cas de la Méditerranée».

En rappelant les thèses du géographe Yves Lacoste, la chercheuse explique que la Méditerranée «est en fait subdivisée en trois zones, le Maghreb, les Balkans et le Moyen-Orient», avec «pour chaque région, une différence par rapport à la nature de la migration».

Si pour le Maghreb, explique-t-elle, il s’agit de «zone de transit», ce n’est pas le cas pour les Balkans, où l’on assiste «à une redéfinition des frontières identitaires et nationales». Reste que pour le Moyen-Orient, les conflits en Palestine, en Irak et en Syrie «débouchent sur une crise de réfugiés».

La spécialiste a attiré l’attention sur la persistance de la confusion sémantique, quant à l’étude du phénomène, entre «migration, émigration, immigration, expatriés, demandeurs d’asile, réfugiés, il y a là un ensemble complexe de trajectoires et d’appartenances».

Concernant la Méditerranée, elle rappelle que c’est une région de «500 millions d’habitants, de 22 Etats». De ce fait, et en prenant en considération «la persistance des conflits, cette zone est devenue un vrai laboratoire de migration».

Et là encore, la chercheuse évoquera des chiffres alarmants : «34.000 morts en Méditerranée depuis le début des années 2000», un constat d’échec des politiques de migration dans cette zone du monde.

«Les pays de la rive sud ne sont pas unis et n’arrivent pas à tenir un discours solide et cohérent sur cette question par rapport à une Europe relativement solidaire et qui préfère des solutions radicales», dit-elle, ajoutant que «le prisme sécuritaire domine la politique de gestion de cette problématique, et ne fait que retarder la recherche d’une solution durable à ce phénomène».

Mme de Wenden évoque ce qu’elle qualifie de «paradoxe» d’un «monde qui valorise la mobilité, mais discrimine les immigrés». «Nous vivons dans un monde qui considère la mobilité comme un facteur de modernité, on valorise le voyage, le tourisme et en même temps on continue de verrouiller les frontières et de durcir les politiques d’asile et d’accueil, ce qui ne va jamais, stopper les flux migratoires», explique-t-elle.

Selon elle, il est impératif de s’attaquer aux «facteurs structurels» qu’elle identifie dans «une industrialisation et une urbanisation galopantes, l’accès des jeunes aux moyens de communication qui ouvrent leurs yeux à l’existence d’un monde où les chances sont meilleures ailleurs, ainsi que la persistance de l’instabilité dans plusieurs régions du monde, notamment dans la zone MENA ( Afrique du Nord et Moyen-Orient).

L’autre fait notable est le constat d’une «diversification» des catégories du phénomène migratoire. Il y a quelques années, observe la spécialiste, «la migration Sud-Sud a émergé pour devenir un phénomène global».

L’évolution sensible et rapide de cette migration, jusque-là occultée et refoulée, a poussé l’Organisation des Nations Unies (ONU) à réfléchir à une stratégie qui rende compte de toutes les dimensions de ce phénomène.



Faciliter la réintégration dans le pays de départ



L’ONU a fait signer à plusieurs pays le Pacte de Marrakech, dont l’idée principale est de promouvoir « des migrations sûres, ordonnées et régulières ».

Il vise à rassembler pays de départ, pays de transit et pays de destination des personnes migrantes autour d’une vision commune de ce phénomène, et à promouvoir un renforcement de la coopération internationale dans ce domaine. Il inclut parmi ses objectifs la lutte contre les problèmes structurels qui poussent les migrants au départ, ainsi que la facilitation du retour, de la réadmission et de la réintégration des migrants dans leur pays de départ.

La conférence a donné lieu à un échange fructueux, plusieurs intervenants insistant sur l’idée que l’Algérie s’est toujours tenue à l’écart des marchandages géopolitiques dans la région de la Méditerranée. En refusant de jouer le rôle «de gendarme de la région», l’Algérie reste un exemple à suivre dans la gestion des migrants, et sa politique humanitaire sur cette question émane de sa culture d’ouverture.

Ilot de stabilité, au centre d’une région touchée par les répercussions des turbulences politiques internationales, notamment en Libye, et se projetant dans un Sahara en mutation profonde de par l’interdépendance économique, l’Algérie se voit comme une destination et un lieu de transit des flux migratoires. La gestion efficace de cette problématique implique une coopération internationale qui privilégie les solutions politiques au lieu du «tout-sécuritaire» dans un monde devenu «village global».

A titre de rappel, l’Algérie a expulsé, entre 2014 et 2018, plus de 30.000 personnes originaires de divers pays du Sahel et d’Afrique subsaharienne. Les autorités annoncent qu’environ 500 personnes entrent illégalement sur le territoire algérien chaque jour. La menace qu’elles feraient peser sur la sécurité nationale n’est plus à prouver.

La chercheuse est auteure, entre autres, de l’ouvrage Géopolitique des migrations, paru aux éditions Eyrolles, en septembre dernier.

Tahar Kaidi