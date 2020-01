Formation professionnelle : La rentrée fixée au 23 février

Le ministère de la Formation et de l’enseignement professionnels a fixé la date de la rentrée de la formation professionnelle (2ème session) au 23 février prochain au niveau des 1300 centres et autres instituts relevant du secteur.

A cet effet, les inscriptions pour cette rentrée sont ouvertes depuis le 5 janvier et s’étaleront au 15 février et ce, sur le site web du ministère (www.mfep.gov.dz) et dans les établissements de formation professionnelle, a-t-on appris auprès du chargé de la communication du département Hoyem Benfriha.

Sofiane Tissira nous a précisé qu’à l’issue des inscriptions, le ministère organisera, du 16 au 18 février, les journées de sélection et d'orientation. Une opération qui a pour objectif de permettre à un maximum de jeunes stagiaires de sélectionner et choisir leurs spécialités de prédilection. Quant à l’encadrement pédagogique, il se compose cette session de 2000 formateurs.

En 2019, le nombre d’inscrits a connu une hausse par rapport à la même période de l’année 2018, avec 160.000 demandes enregistrées. Un chiffre qui démontre clairement l’intérêt exprimé par les jeunes qui optent de plus en plus pour les spécialités de la formation professionnelle.

Le ministère de tutelle a décidé par ailleurs de prendre une série de mesures complémentaires en vue d’offrir le plus grand nombre de places pédagogiques possibles aux jeunes qui n’ont pas eu la chance d’accès à une formation durant la rentrée de septembre 2019. On citera à ce propos l’identification des établissements nouveaux à réceptionner et à entrer en service, la livraison dans les délais des équipements programmés et le redéploiement des équipements au niveau local selon les procédures en vigueur. Pour informer le plus de monde sur les programmes de formation, une campagne d’information et de sensibilisation en direction de toutes les catégories de la population en collaboration avec les différents partenaires du secteur a été engagée. Il faut savoir que la stratégie du secteur porte principalement sur l’amélioration du système de formation professionnelle, notamment en matière de diversification de l’offre de formation, de développement des différents modes de formation, d’amélioration de la qualité de d’encadrement et des équipements techniques et ce, dans le cadre d’une utilisation rationnelle des moyens disponibles. Le secteur a comme mission principale de former une main-d’œuvre qualifiée, cela est indissociable d’une démarche de qualité qui s’appuie sur un partenariat dynamique avec le secteur économique utilisateur du produit de la formation professionnelle, à savoir la création des centre d’excellence, qui place l’entreprise économique au cœur même de l’effort de formation. Chose qui lui permet de contribuer de façon direct et efficace à la gestion et au choix du centre d’excellence en matière de spécialités à enseigner. Il faut savoir que la main-d’œuvre qualifiée fruit des centres d’excellence est utilisée en priorité par les entreprises économiques partenaires du même centre.

Il est utile de souligner que la stratégie du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels œuvre à l’adéquation des formations avec l’environnement économique, de façon à ce que le centre ou l’institut forment des jeunes dans les domaines et les métiers que l’entreprise économique algérienne a besoin, ce qui facilite l’insertion et l’employabilité des diplômés de la formation et de l’enseignement professionnels.

Mohamed Mendaci