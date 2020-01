3,2 millions de personnes affranchies de l’illettrisme : L’abc du savoir

Le taux d'analphabétisme en Algérie a enregistré un net recul depuis le lancement de la stratégie nationale de lutte contre l'analphabétisme. C’est ce qu’a affirmé, hier, la présidente du service de formation à l’office national de l’alphabétisation, lors d’une conférence organisée, au centre culturel islamique d’Alger(CCI), à l’occasion de la journée arabe d’alphabétisation, célébrée chaque 8 janvier.

Mme Yamina Deffaf a assuré à ce sujet que cette stratégie a donné de résultats « concrets « sur le terrain, traduits par le recul du taux d'analphabétisme à échelle national, passé de 22,3% en 2008 à 8,7 %, et soutenu que notre pays « veille à poursuivre « la lutte contre le fléau d'analphabétisme « pour permettre à tous les citoyens « d'exercer leurs droits politiques et socioéconomiques. D’ailleurs, elle a révélé dans ce sillage que sur 4,3 millions d’inscrits, 3,2 million de personnes ont réussi à s’affranchir de l’illettrisme. «Plus de 88% ces affranchis sont de la gent féminine «, a –t- elle précisé, ajoutant que ceci a été possible grâce aux programmes de lutte contre ce fléau lancés auprès des femmes rurales et nomades dans le but d'intégrer ces couches sociales.

Elle a indiqué que 11.000 classes d'alphabétisation sont ouvertes au niveau national et encadrées par 12.000 agents contractuels chargés de la lutte contre l'analphabétisme ainsi que 4700 autres agents bénéficiaires de contrats du dispositif d'assistance à l'insertion professionnelle (DAIP) et de contrats d'aide à l'insertion des diplômés.

Poursuivant ses propos , la conférencière a fait savoir que la stratégie nationale d'alphabétisation a permis de mettre en application les clauses de la convention de partenariat avec l'Office national d'enseignement et de formation à distance (ONEFD) pour accompagner les jeunes affranchis d'illettrisme en leur permettant de suivre des études à distance en première année d'enseignement moyen. La présidente du service de formation à l’office national de l’alphabétisation a confié également que son organisme a obtenu, le 9 septembre dernier, le prix de l'UNESCO de lutte contre l'analphabétisme pour ses engagements aux recommandations de cette organisation mondiale en matière de multilinguisme et d'enseignement de la langue mère. Il a été révélé aussi, au titre de cette stratégie, l'inscription de 1.253 personnes en langue amazighe, dont 980 femmes et 273 hommes à travers 19 wilayas, notant la création, dans le cadre du partenariat entre le ministère de l'Education nationale et l'organisation onusienne de l'UNESCO, de neuf centres d'alphabétisation préformation au profit de la femme, dont sept ouverts dans la wilaya de Djelfa sont dotés d'espaces pour enfants, et les deux restants au niveau de la wilaya d'Adrar.

De son côté, l’association ‘’Iqraa’’ a contribué, depuis sa création dans les années 1990, à apprendre à lire et à écrire à 1454 000 personnes. La présidente du bureau d’Alger a insisté sur la poursuite des efforts pour éradiquer complètement l’analphabétisme de notre pays. « Les sessions de formation organisées régulièrement par l’association ont contribué à insuffler un nouvel élan à l’alphabétisation dans en Algérie « a estimé Mme Anissa Khennache. Evoquant le projet ‘’Afif ‘’ initié par l’ex-présidente de l’association, feue Mme Aicha Barki, elle a fait savoir que les femmes participantes à ce projet ont pu franchir avec succès toutes les étapes de cet apprentissage que leur a offert l’association. «Notre mission ne s’arrête pas là. Nous accompagnons ces femmes jusqu’au bout en les aidant à monter des microprojets qu’elles conçoivent elles mêmes», a expliqué Mme Khennache.

Sarah Benali Cherif