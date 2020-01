Présidence de la République : Mise en garde contre les faux comptes de réseaux sociaux attribués à de hauts responsables de l'Etat

La Direction de la presse et de la communication de la Présidence de la République a mis en garde, hier, dans un communiqué, contre les faux comptes dans des réseaux sociaux attribués à de hauts responsables de l'Etat.

«La Direction de la presse et de la communication de la Présidence de la République a constaté récemment, une prolifération de faux comptes sur les différents réseaux sociaux attribués à de hauts responsables d'Etat, notamment sur Twitter et Facebook», précise le communiqué qui avertit contre «les poursuites judiciaires auxquelles s'exposent leurs auteurs». La Direction de la presse et de la communication de la Présidence de la République «appelle à la vigilance contre de telles comptes fictifs qui dupent l'opinion publique et nuisent aux hauts responsables de l'Etat», conclut le communiqué.