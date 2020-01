Tizi-Ouzou : Cinq fonctionnaires entendus dans une affaire d’escroquerie

Un citoyen et cinq fonctionnaires dans une administration publique à Bouzguène, à une soixantaine de kilomètres au sud-est de Tizi-Ouzou, ont été présentés au parquet d’Azazga pour leur présumée implication dans une affaire d’escroquerie, a indiqué hier la sûreté de wilaya dans un communiqué.

Les faits de cette affaire remontent au mois dernier lorsqu’un citoyen, un émigré, de cette même localité s’est rapproché de la sûreté de daïra de Bouzguène pour déposer une plainte contre un individu et des fonctionnaires d’une administration publique locale (qui n’a pas été divulguée dans le communiqué de la sûreté de wilaya), pour escroquerie, a-t-on ajouté.

Selon la même source, «le plaignant avait confié un véhicule automobile à l’individu en question qui a transféré la propriété à son nom avec la complicité de fonctionnaires de ladite administration».

Une enquête ouverte par les Forces de police de la sûreté de daïra de Bouzguène a permis d’établir les faits et de confondre l’individu en question et cinq fonctionnaires présumés impliqués, a selon le même communiqué.

Un dossier judiciaire a été instruit à l’encontre des mis en cause dans cette affaire pour «escroquerie», «faux et usage de faux documents administratifs», «abus de confiance», «abus de fonction et complicité», a-t-on ajouté.

Présentés au parquet d’Azazga territorialement compétents, le 05 janvier courant, l’individu en question et deux fonctionnaires, ont été mis en détention préventive, alors que les trois autres fonctionnaires ont été laissés en liberté provisoire, a précisé la sûreté de wilaya dans son communiqué.