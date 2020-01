Ali Bey Nasri au forum d’El Moudjahid : «Former pour mieux exporter»

«Il est aujourd’hui plus que temps que le ministre délégué au Commerce extérieur, qui vient d’être installé, se réunisse avec les acteurs concernés. Il faut réagir à la situation. Nous lançons un appel aux autorités pour qu’elles écoutent les doléances des exportateurs. Arrêtons de tourner le dos aux opérateurs.»

M. Ali Bey Naceri, président de l’Association nationale des exportateurs algériens (ANEXAL) n’y va pas avec le dos de la cuillère pour dénoncer une situation plus qu’alarmante qui frappe les entreprises économiques, notamment celles qui ont le courage d’aller vers l’exportation en ces temps de morosité économique. Invité hier à notre forum pour faire un état des lieux des exportations hors hydrocarbures et réagir à l’installation d’un ministère délégué au Commerce extérieur, le président de l’ANEXAL, qui se réjouit de la mise en place de ce nouveau département ministériel, espère une meilleure écoute, en rapprochant les entreprises et les universités du monde économique, et appelle le ministre délégué à prendre des mesures d’urgence, à savoir la mise en place réelle d’une stratégie nationale de l’exportation sur laquelle se sont penchés des experts économiques et qui n’a pas été appliquée à ce jour. Cette stratégie, selon notre invité, permettra d’ intégrer l’économie algérienne dans une logique mondiale. «Il faut commencer par répertorier et définir quels sont les secteurs sur lesquels nous pouvons nous appuyer et qui sont le mieux à même de pouvoir dégager une compétitivité capable d’export», a-t-il suggéré. Il cite comme exemple le secteur agricole qui, selon lui, dispose de grandes potentialités et qui peut permettre de densifier l’industrie algérienne.



«L’absence d’étude d’impact a fait que l’Algérie est allée de manière aveugle vers la signature d’accords»



«Il ne faut pas réfléchir seulement en termes de potentialités à mobiliser, mais aussi en termes d’opportunités à saisir, et ne pas se contenter seulement de lever les contraintes à l’export, mais revoir et refonder l’approche du commerce extérieur», dira le président de l’ANEXAL, qui estime que le challenge de ce nouveau ministère dédié au commerce extérieur serait de se pencher sur les accords économiques ratifiés par l’Algérie, «ce qu’ils ont ramené de positif et de négatif au pays, notamment l’accord avec l’Union européenne qui représente 52% des importations algériennes, et qui verra , dès le 1er septembre 2020, l’entrée en scène de la zone de libre-échange où le démantèlement sera complet». «Quelle sera alors la position du ministère du Commerce et quelle stratégie adopter vis-à-vis de cet accord ?», s’est interrogé le président de l’ANEXAL, qui n’a cessé, ces derniers temps, de mettre en garde contre les conséquences de l’accord de libre-échange avec l’Union européenne, le considérant comme un désastre pour l’économie nationale. Il ajoute que le volume des échanges avec l’Union européenne a atteint 295 milliards de dollars, dont seulement 12 milliards qui vont dans les caisses de l’Etat grâce aux produits dérivés des hydrocarbures. «Comment faire pour que cet accord soit profitable pour l’Algérie ?», s’est-il encore demandé en précisant que beaucoup de chapitres n’ont pas encore été pris en charge. «Les accords avec l’UE comprennent 110 clauses, dont la partie européenne n’a respecté que le volet commercial, tandis que la partie relative à la coopération, à savoir l’obligation d’investir en Algérie et la libre circulation des personnes, n’a pas été appliquée», dira-t-il. L’invité du forum trouve anormal que l’Algérie ne procède pas, avant la signature de tout accord commercial, à une étude d’impact pour savoir ce qu’on attend d’un accord et quels seront ses avantages pour le pays. M. Nasri a estimé que notre pays n’a jamais pris au sérieux ces accords, car cela a toujours été «la décision politique qui entraînait la réalisation économique, sans se soucier de l’impact que cela pourrait engendrer», et donc, «l’absence d’étude d’impact a fait que l’Algérie est allée de manière aveugle vers la signature d’accords», a souligné l’intervenant, qui ajoutera: «En plus de l’absence d’étude d’impact, il n’y a pas eu de bilan ni de vision sur cet accord avec l’UE». Le président de l’ANEXAL révèle par exemple que sur 100 EU d’importation des pays de l’Union européenne on n’enregistre que 5 EU d’exportation. Pourtant, le patron de l’ANEXAL reconnaît que le marché européen reste le marché le plus attrayant pour l’Algérie.

«Mais si on veut conquérir des parts de marché dans ce continent, notamment pour les produits agricoles, il faut que l’export soit entouré de normes strictes, une plateforme de collecte de calibrage de conditionnement et de nettoyage, car au jour d’aujourd’hui, on ne dispose pas encore d’une agriculture exportatrice», estime M. Ali Bey Naceri. Abordant l’adhésion de l’Algérie à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), notre invité regrette qu’ «au lieu d’avancer et de corriger nos erreurs, on va à reculons et nous répétons les mêmes fautes, puisque aucune étude d’impact n’a été réalisée lors de l’adhésion de l’Algérie à la Zone de libre-échange continentale africaine ». M. Ali Bey Naceri met, par ailleurs, en garde contre le risque d’aller vers l’exportation sans critères de compétitivité et de diversification des produits à exporter, surtout que «des poids lourds comme le Nigeria, l’Afrique du Sud et l’Egypte sont présents sur les marchés».



La réglementation en matière d’exportation doit être revue



Dans ce domaine, M. Ali Bey Naceri parle de «cimetière» des lois au vu du nombre important de lois qui n’ont pas été appliquées: «Il est temps de faire un inventaire de tous ces textes qui n’ont pas été appliqués à ce jour et ceux qui se trouvent en contradiction.» En matière de révision de la réglementation, notre invité estime que la réglementation actuelle des changes freine la promotion des exportations hors hydrocarbures, «nous en sommes encore au statu quo», ajoutant qu'il s'agit là d'un aspect qui demande à être traité dans l'urgence. Pour rendre attractif l'acte d'exporter auprès des opérateurs économiques, il faudrait, dit-il, les mettre en confiance. Or cette réglementation, dont il demande la révision, «constitue un obstacle de taille». Il affirme que le problème des exportations hors hydrocarbures ne pourra être résolu tant qu'on n'aura pas réformé la réglementation des changes qui n'est plus d'actualité. Selon lui, celle-ci est perçue par les potentiels exportateurs sous un aspect «répressif», parce que, poursuit-il, elle les met dans une situation de suspects. Sur un autre chapitre, l’invité du forum affirme que la formation à l'acte de l'exportation est aujourd'hui plus que nécessaire pour le développement du commerce extérieur. Il propose de revoir le fonctionnement du système de formation en profondeur. Selon lui, l'un des problèmes entravant l'acte d'exporter reste la méconnaissance des techniques de l'export au sein de nos petites et moyennes entreprises, puisque, actuellement il y a beaucoup de sociétés qui ont des marchés à l'extérieur, mais elles ne savent pas comment y aller. M. Naceri regrette, par ailleurs, que certains ministères ne soient pas dotés de personnels compétents: «Malheureusement, il faut le dire, et je le dis en connaissance de cause, beaucoup de ministères sont pratiquement dévalorisés, parce qu’on ne trouve pas la ressource humaine adéquate.»

Farida Larbi