Tébessa : Production prévisionnelle de 1,5 million de litres d'huile d'olive

Une production prévisionnelle de 1,5 million de litres d'huile d'olive est attendue dans la wilaya de Tébessa, au titre de l'actuelle campagne oléicole, avec un rendement de 17 litres d'huile par quintal d'olive, a indiqué lundi dernier le directeur des Services agricoles, Saïd Tamen. «Une hausse dans la production d'huile d'olive comparée à l'exercice précédent est attendue notamment dans la région sud de la wilaya à Safsaf El-Ouesra et Oum Ali, connues par la qualité supérieure de l'huile d'olive», a expliqué le responsable à l'APS, rappelant qu'une quantité de l'ordre de 1,3 million de litres a été produite au cours de la dernière saison. Le directeur local du secteur agricole a attribué l'augmentation attendue à l'extension de la surface agricole destinée à l'oléiculture, notamment dans les communes d'Oum Ali, Safsaf El-Ouesra et Bir El-Ater, où 9.500 hectares sont consacrés pour la filière.

La même source a rappelé que 35 oléiculteurs ont bénéficié récemment d'une session de formation sur «les techniques de taille de l'olivier» en coordination avec la direction de la Formation et l'Enseignement professionnels.

A noter que la wilaya de Tébessa dispose de 5 huileries, dont 3 modernes, permettant aux oléiculteurs l'extraction de leurs productions en olives.