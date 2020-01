Constantine : Indemnisation des agriculteurs

Une enveloppe financière estimée à 22 millions de dinars a été mobilisée dans la wilaya de Constantine au titre de la saison agricole 2018-2019 pour l’indemnisation des agriculteurs dont les récoltes céréalières ont été ravagées par les incendies et la grêle, a-t-on appris hier auprès du directeur de la caisse régionale de mutualité agricole (CRMA), Mourad Bendeda.

L'opération, qui a été finalisée la fin du mois de décembre dernier, a ciblé 44 céréaliculteurs assurés dont les récoltes ont été détruites par des incendies et de la grêle sur une surface agricole totale de plus de 940 hectares répartis sur différentes communes de la wilaya, a précisé à l’APS le même responsable.

La moitié de ce montant, soit 11 millions DA, a indiqué le responsable, a été réservé pour l’indemnisation de 32 cultivateurs dont les récoltes céréalières ont été ravagées par les incendies durant les mois de juin et de juillet derniers ayant touché une surface agricole de 375,5 hectares.

La superficie est répartie sur différentes communes de la wilaya, à Ouled Rahmoune avec 207 hectares sinistrés, El Khroub avec 130 ha a détaillé le même intervenant relevant que 11 millions DA ont été alloués pour indemniser 12 autres agriculteurs victimes des chutes de grêle, enregistrées durant les mois d’avril et de mai précédents.

A noter, le nombre d’assurés à la CRMA de Constantine s’élève à 1.000 agriculteurs toutes cultures confondues, dont 90% adhérents à la filière céréalière, selon les services de cette caisse.