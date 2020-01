Sidi Bel-Abbès : Vaccination contre la fièvre aphteuse

Plus de 9.100 têtes bovines ont été vaccinées contre la fièvre aphteuse et la rage à Sidi Bel-Abbès depuis le lancement de la campagne de vaccination le 15 décembre dernier, a-t-on appris hier de l'inspecteur vétérinaire de la wilaya.

Ainsi, 4.700 têtes bovines ont été vaccinées contre la fièvre aphteuse et 4.400 contre la rage, a fait savoir Kadi Dhiafi, soulignant que l'opération se fait dans le cadre du rappel de vaccination contre ces deux zoonoses (de six mois pour la fièvre aphteuse et de 12 mois pour la rage).

La wilaya de Sidi Bel-Abbès a reçu plus de 19.000 doses de vaccin et dispose de plus de 10.000 doses de l'année dernière, ce qui lui permettra de réaliser l'objectif élaboré par l'inspection vétérinaire de la wilaya, qui table sur la vaccination de plus de 26.000 têtes bovines, a-t-on indiqué.

Pour assurer la réussite de l'opération de vaccination contre ces deux zoonoses, qui se poursuivra jusqu'à mars prochain, 54 vétérinaires du secteur privé ont été mobilisés et dotés de doses de vaccins nécessaires pour couvrir les besoins des éleveurs, selon le même responsable.

Ce dernier a appelé les éleveurs à se rapprocher des services vétérinaires des secteurs public et privé pour faire vacciner les têtes bovines. Aucun foyer de ces maladies n'a été décelé l'an dernier, a-t-il affirmé.

La wilaya de Sidi Bel-Abbès compte plus de 26.000 têtes bovines, dont 15.000 vaches laitières, la rendant pilote en matière de production de lait cru avec 97 millions de litres en 2019.