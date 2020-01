Tlemcen : 8.600 tonnes de poissons produites en 2019

Une production de 8.600 tonnes de différentes variétés de poissons a été enregistrée en 2019 dans la wilaya de Tlemcen, a-t-on appris lundi dernier de la direction locale de la pêche et ressources halieutiques.

Le chef de service du contrôle des activités de la pêche de cette direction, Mekkaoui Farid, a souligné à l’APS qu’une partie importante de cette production concerne les poissons pélagiques dont la sardine, l’anchois et le sorel. Les poissons de profondeur tels que le merlan et le rouget, puis des crustacés dont les crevettes et autres variétés constituent le reste de cette production. Le même responsable a relevé que la moyenne de la production au cours de l'année 2019 a diminué par rapport à ce qui a été réalisé au cours des dix dernières années, avec une moyenne de plus de 10.000 tonnes de production halieutique. Cette baisse est due, selon le même responsable, aux intempéries qui ont duré une longue période en 2019 et qui ont empêché la sortie des pêcheurs en mer.

La même période a également connu une hausse des prix des produits halieutiques due à une baisse de l’offre par rapport à la demande, selon le même responsable.

Le port de Ghazaouet a assuré, à lui seul, l'approvisionnement de vingt wilayas du pays en poissons.

La même année a vu le doublement du nombre de projets financés par les différents dispositifs d'emploi, dont celui du transport de cette production par camions frigorifiques, ce qui a permis l’approvisionnement des wilayas du Sud en poissons.

Selon le même responsable, l’exercice écoulé a été marqué également par une demande croissante des établissements hôteliers du pays pour les poissons de haute qualité ainsi que pour les poissons produits pour les bassins aquacoles d'eau douce et d'eau salée.

Par ailleurs, en 2019, 20 infractions ont été enregistrées dans ce secteur dont 14 liées au non-respect de la réglementation régissant cette activité, comme la pêche de poissons d’une taille de moins de 11 centimètres.

Cinq autres infractions ont été enregistrées en matière de pratique de la pêche dans des zones interdites et une liée à l'utilisation de méthodes de pêche prohibées comme le recours à des filets non réglementaires. Les armateurs contrevenants ont été présentés devant la justice, a-t-on indiqué.

La wilaya de Tlemcen compte trois ports de pêche : Ghazaouet, Marsa Ben M’hidi et Honaïne, avec une capacité d’accueil de 374 bateaux de pêche de tous gabarits dont les palangriers, les sardiniers, les petits métiers, les plaisanciers.

Un quatrième port, celui de «Sidna Youchâa», dans la commune de Dar Yaghmoracène, est en cours de réalisation. Il disposera d’une capacité d’environ 295 embarcations de pêche dont 10 thoniers, 65 palangriers, 70 sardiniers et 150 petits métiers, rappelle-t-on.