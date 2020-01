Oran : L’ambiance festive déjà au rendez-vous

Il suffit de faire une petite virée à travers les grandes surfaces commerciales, les vieux et nouveaux marchés et les petites épiceries ou les superettes d’Oran, pour se rendre compte que la célébration de Yennayer a bel et bien commencé. Depuis plusieurs jours, l’ambiance, à travers la ville, est aux préparatifs de cet événement. Contrairement aux années précédentes où «le marketing» relatif à cette célébration était surtout visible particulièrement dans les grands marchés populaires, comme ceux de M’dina El Jedida, les Aurès (ex-la Bastille) et Michelet, cette année, il est ostentatoirement présent dans tous les espaces d’activité commerciale. Yennayer est une occasion pour augmenter son chiffre d’affaires. A tel point que même certaines boutiques et enseignes de grandes marques ont prolongé les promotions de fin d’année jusqu’après Yennayer.

Au-delà de l’aspect commercial, l’ambiance conviviale et l’esprit de famille demeurent une constante de l’ensemble des fêtes ancrées dans nos traditions sociales et culturelles. C’est ainsi que les Oranais, à l’instar de leurs compatriotes des autres wilayas, s’apprêtent à célébrer le nouvel an amazigh dans la pure tradition. Chez la plupart des familles, on achète une bonne quantité de Mkhalat, un mélange de confiseries, de fruits secs et de chocolat. La veille de Yennayer, on prépare le «Cherchem» pour le dîner (un repas à base de grains de blé bouillis mélangés aux pois chiches). Il s’agit du plat principal qui caractérise la célébration de cette fête chez les populations de l’Ouest. Après le dîner, la famille se réunit autour d’un thé et déguste El Mkhalat. Chez les ménages soucieux de préserver la vieille tradition, on distribue aux enfants leurs parts d’El Mkhalat dans des petits sacs en tissu. «En tant que mère de famille, qui a toujours vécu dans un milieu imprégné des traditions algériennes, la célébration revêt une importance particulière. Personnellement, je lui consacre le temps et l’effort qu’elle mérite. Chaque année, je demande à mes filles et à mes belles filles de venir préparer avec moi Cherchem et El Mkhalat», soutient Zhor, une retraitée du secteur de la santé. «C’est une occasion pour renforcer davantage les liens familiaux, mais surtout pour inculquer à mes enfants et petits-enfants les valeurs liées à leur identité et à l’histoire ancestrale du pays», dira-t-elle, ajoutant être aujourd’hui «fière et heureuse de voir Yennayer institué fête nationale». Ce sentiment partagé par El Hadja Cherifa qui relève la différence dans la manière de célébrer le nouvel an dans les wilayas de l’intérieur et les grandes villes du Nord. «A Oran et dans les grandes villes, note-t-elle, c’est plutôt l’aspect commercial qui s’impose. C’est vraiment une aubaine à la fois pour les petits et les grands commerçants et depuis quelques années, les grandes surfaces. Heureusement qu’il y en a pour toutes les bourses». Par ailleurs, pour ce qui est des festivités officielles, l’on note un programme diversifié auquel participeront de nombreuses directions exécutives entre autres celles de la culture, de la jeunesse et des sports, l’éducation nationale et le tourisme.

Amel Saher