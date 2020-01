Tizi-Ouzou : Des pièces théâtrales et une soirée artistique

A l’occasion de la célébration de Yennayer 2970, la direction du théâtre régional Kateb-Yacine de la ville de Tizi-Ouzou a programmé la représentation à partir d’aujourd’hui de représentations des pièces théâtrales participantes à la 2e édition du concours de la meilleure pièce théâtrale 2019 qui se dérouleront à la salle du même édifice culturel. Ces représentations théâtrales sont «Tafat Ighaben», «Sala D Mala», «Mama Algéria», «Cfawa» et «Yennayer Yesdukulen» productions respectives des associations Tiregwa de Draa Ben Khedda, Djurdjura de Tizi-Ouzou, Tamazgha d’Iferhounene et Assirem d’Akbou (Bejaia). Ces pièces théâtrales seront présentées au public respectivement le 08, 09, 12 et 13 du mois courant. Une soirée artistique est prévue pour la veille du jour de l’an amazigh, Yennayer 2970, a fait savoir la direction du théâtre régional Kateb Yacine. La clôture de ce programme de célébration de Yennayer aura lieu le 14 janvier courant avec la remise de prix aux pièces lauréates de cette 2e édition du concours de la meilleure pièce théâtrale 2019 et la présentation de la pièce théâtrale intitulée «Anag Wis 7», a par ailleurs indiqué la même source.

Bel. Adrar