Commentaire : La gouvernance administrative en question

Lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République a souligné avec insistance la nécessité que le modèle de croissance basé sur la diversification soit «affranchi des contraintes bureaucratiques» qui entravaient jusque-là l’activité économique. Une orientation qui suppose une reconsidération et une modernisation de la gouvernance administrative devant constituer ainsi une priorité dans le processus de consolidation des fondements économiques de l’Etat. En effet, le rapport entre les indicateurs de gouvernance, notamment en ce qui concerne le rôle de l’administration, en tant qu’instrument d’exécution et de facilitation, et la croissance économique est bien évident. Par conséquent, la nouvelle étape dans la conduite du développement du pays suggère d’aller vers des réformes, au demeurant incontournables, pour créer l’environnement indispensable à l’émergence d’une économie forte et diversifiée.

En fait, la qualité de la gouvernance s’impose de plus en plus comme étant un impératif dans un contexte où l’exigence de la compétitivité de l’économie n’est plus un choix, mais une condition de la réussite de la transition vers le nouveau modèle de croissance. Dans cette optique, l’administration, en tant que vecteur du développement, devra constituer désormais le pilier de tout changement socio-économique. Aussi, la promotion et la consécration des règles et principes de la bonne gouvernance doivent prévaloir à la base, c'est-à-dire au niveau de la gestion des affaires du pays, notamment, en ce qui concerne la politique économique, d’autant plus que c’est la mauvaise gouvernance qui a ouvert la voie aux divers abus et autres formes de malversations dont la corruption qui a étendu ses ramifications à tous les niveaux. En clair, une stratégie économique ne peut être menée efficacement sans un appareil administratif efficient et, en dehors des pratiques managériales modernes. A ce titre, la mise en œuvre d’un nouveau modèle de croissance relance systématiquement le débat sur une problématique centrale, à savoir, repenser l’administration économique en adaptation avec les objectifs et les orientations des pouvoirs publics, notamment sur le plan économique.

Une politique économique efficiente reste tributaire, en effet, d’une refonte de l’administration dans un souci de renforcement de ses capacités d'intégration au sein des dispositifs mis en place dans le sillage de la nouvelle vision du développement, et dans l’action de l’Etat en matière de politiques économiques.

D. Akila