Pétrole : Le panier de l'OPEP à 70,89 dollars

Le prix du panier de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), composé de 14 bruts, s'est établi lundi à 70,89 dollars le baril, contre 69,39 dollars vendredi, enregistrant une hausse de 1,5 dollar, selon les données de l'Organisation pétrolière publiées hier sur son site web. Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen (Congo), Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale), Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Le même jour, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars s'est établi à 68,91 dollars à Londres, en hausse de 31 cents, par rapport à la clôture de vendredi. A New York, le baril américain de WTI pour février a gagné 22 cents, à 63,27 dollars. Cette hausse soudaine a été provoquée vendredi par l'assassinat à Bagdad du général iranien Qassem Soleimani, tué lors d'un raid américain, faisant craindre aux marchés une escalade dans la région et une perturbation de l'offre d'or noir dans le monde. Lors de leur dernière réunion tenue les 5 et 6 décembre 2019 à Vienne, l'OPEP et ses alliés, dont la Russie, avaient conclu un accord pour réduire encore leur production d'au moins 500.000 barils par jour afin de soutenir les cours du brut et créer un équilibre entre l'offre et la demande. Cet ajustement, entré en vigueur à partir du 1er janvier 2020, porte l'effort total de limitation de la production à 1,7 million de barils par jour (mbj) pour l'ensemble du groupe de 24 pays qui compte les 13 membres de l'Opep et leurs 11 partenaires non Opep.