Déficit commercial sur les onze premiers mois 2019 : Hausse à 5,75 mds de dollars

La balance commerciale de l'Algérie a connu un déficit de 5,75 milliards de dollars durant les onze premiers mois de 2019, contre un déficit de 3,88 milliards de dollars à la même période en 2018, soit une hausse de 48%, a appris l'APS auprès de la Direction générale des douanes (DGD). Les exportations algériennes ont atteint près de 32,62 milliards de dollars (mds usd) sur les onze premiers mois 2019, contre 38,12 mds usd à la même période de l'année dernière, soit une baisse de 14,44%, indiquent les statistiques provisoires de la direction des études et de la prospective des Douanes (DEPD). Les importations ont, pour leur part, atteint 38,37 mds usd, contre 42 mds usd, enregistrant également une baisse de 8,66%. De janvier à novembre derniers, les exportations ont assuré la couverture des importations à hauteur de 85,01%, contre 90,76% à la même période de l'année précédente. Les hydrocarbures ont représenté l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger durant les onze premiers mois de l'année dernière, soit 92,76% du volume global des exportations, en s'établissant à 30,25 mds usd, contre près de 35,45 mds usd, à la même période 2018, en baisse de 14,65%. Pour les exportations hors hydrocarbures, elles restent toujours marginales, avec près de 2,36 mds usd, ce qui représente 7,24% du volume global des exportations, contre 2,67 mds usd à la même période en 2018, en baisse de 11,70%, précisent les données de la DEPD. Les exportations hors hydrocarbures étaient composées des demi-produits, avec 1,78 md usd, contre près de 2,13 mds usd, en baisse de 16,31%, des biens alimentaires avec 380,46 millions usd contre 342,81 millions usd, en hausse de 11%, des biens d'équipement industriels avec 79,07 millions usd contre 84,72 millions usd, en baisse de 6,68%. Ces exportations étaient aussi composées de produits bruts avec 87,39 millions usd, contre 88,11 millions (baisse de 0,81%), des biens de consommation (non alimentaires) avec 34,17 millions usd, contre 31,21 millions usd (hausse de 9,46%) et enfin des biens d'équipements agricoles avec 250.000 usd, contre 300.000 millions usd (baisse de 15,12%).



Importations : recul de plus de 8%

Pour ce qui est des importations, cinq groupes de produits sur les sept que contient la structure des importations ont poursuivi leur tendance baissière durant les onze premiers mois de 2019 et par rapport à la même période de l'année d'avant, soit une situation similaire à celle déjà enregistrée durant les neuf mois de la même année. En effet, les biens d'équipements industriels, qui ont représenté près de 32% de la structure des importations les onze mois 2019, pour totaliser 12,24 mds usd contre 14,87 mds usd à la même période de comparaison, reculant de 17,68%.

Les biens alimentaires, dont les importations se sont chiffrées à près de 7,32 mds usd contre 7,86 mds usd, enregistrant ainsi une baisse de 6,94%, selon les Douanes. La même tendance a été enregistrée pour les biens d'équipements agricoles qui ont totalisé 432,13 millions usd, contre 514,69 millions usd (-16,04%) et enfin les biens de consommation (non alimentaires) avec 5,95 mds usd, contre 6,14 mds usd (-3,03%).

En revanche, deux groupes de produits de la structure des importations ont connu des hausses durant la période de comparaison déjà citée. Il s'agit du groupe énergie et lubrifiants (carburants) qui a connu une hausse de 13,84%, en s'établissant à 1,14 md usd, contre 1 md usd et des produits bruts qui ont, également, augmenté de 1,70% pour atteindre 1,79 md usd, contre 1,76 md usd.

La France 1er client, la Chine 1er fournisseur

Concernant les partenaires commerciaux de l'Algérie, durant les onze mois de 2019, la France reste le 1er client de l'Algérie et la Chine maintient toujours sa place de 1er fournisseur. Durant les onze premiers mois 2019, les cinq premiers clients du pays ont représenté près de 57,40% des exportations algériennes. A ce titre, la France, maintient sa place de principal client du pays avec près de 4,62 mds usd, (14,16% du montant global des exportations algériennes), en hausse de 0,47%, suivie de l'Italie avec 4,3 mds usd (13,19%), l'Espagne avec 3,58 mds usd (10,98%), les Etats-Unis avec 2,18 md usd (6,71%) et la Turquie avec 2,01 md usd (6,18%). En ce qui concerne les principaux fournisseurs de l'Algérie, les cinq premiers ont représenté 50,60% des importations algériennes de janvier à novembre derniers. Les cinq principaux fournisseurs de l'Algérie sont : la Chine qui maintient toujours sa première place avec 7,11 mds usd (18,55% des importations algériennes globales), suivie de la France avec 3,87 mds usd (10,09%), de l'Italie avec 3,06 mds usd (7,98%), l'Espagne avec 2,71 mds usd (7,06%) et de l'Allemagne avec 2,65 mds usd (6,92%).