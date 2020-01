Loi de finances 2020 : Entre attentes et instabilités des textes juridiques

«2020 doit être l’année de renouement avec la croissance et les financements alternatifs», a déclaré, hier, l’analyste financier, Abderrahmane Benkhalfa, lors de son intervention aux débats mensuels du Forum des chefs d’entreprises.

Dans le cas contraire, prévient-il, «des difficultés vont surgir». Relevant un taux de croissance de 1,8, «le plus faible de la décennie», des possibilités «très limitées» d’ajustement de la valeur du dinar, des équilibres internes et externes «tendus», l’ex-ministre des Finances qualifie l’équation de «complexe». A ses yeux, il y a nécessité d’aller vers une loi de finances complémentaires pour trouver des alternatives au budget et renforcer l’inclusion financière. Même topo pour les équilibres externes, marqués par une balance commerciale «sous pression». Des impératifs pour redresser la barre ? «Encadrer les flux du Commerce extérieur et revoir le business-plan des entreprises activant dans l’importation», préconise l’expert. D’autre part, il rebondit sur la forte diminution de la commande publique et ses conséquences sur l’entreprise, préconisant, d’une part, une «stratégie de sortie de cette commande», et de l’autre, trouver un meilleur rempart aux «surcoûts cachés». Dans le même ordre d’idées, il préconise une refonte du système fiscal pour le rendre plus simple et plus équitable. Commentant la LF 2020, l’orateur relève un «changement de procédures qui, s’il n’est pas bien capté, présente un risque fiscal». Relevant que le texte prend en considération les start-up et les micro-entreprises, l’expert dira que la LFC devra travailler sur les «big corporate», créatrices de la vraie valeur ajoutée.



Refonte et révision du financement des collectivités locales : une réflexion en cours



De son côté, Boubekeur Sellami, président de l’Association des conseillers fiscaux, dira que le régime non commercial pèse très lourdement sur les professionnels qui y sont soumis, relevant, à titre illustratif, le caractère élevé, sinon «exagéré», d’une TVA fixée à 26%. «Cela encourage l’exercice illégal», met en garde M. Sellami, ajoutant, sentencieux, que «pour nous, c’est une sanction». Pour sa part, Kamel Lassoug, directeur des études à la Direction générale des impôts, souligne, de prime abord, qu’en dépit des difficultés, «le niveau de pression fiscale d’il y a 20 ans, n’est pas le même aujourd’hui. Mieux, il se réduit d’année en année». A propos de la taxe sur l’activité professionnelle, l’orateur annonce qu’une réflexion est en cours. Elle porte sur la refonte et la révision du financement des collectivités locales dont la majeure partie des recettes se base sur cette taxe, tandis que dans d’autres pays ces ressources proviennent de la taxation du patrimoine. A ce sujet, M. Lassoug indique que notre patrimoine est constitué de 10 millions d’appartements, auxquels s’ajoutent des locaux commerciaux et professionnels ainsi que des terrains nus. Cette substitution, impérative certes, «nécessite du temps», et «les Collectivités locales ne peuvent pas s’accommoder du jour au lendemain avec une diminution drastique de leurs ressources». D’autre part, il a égrené les principales mesures fiscales de la LF 2020, citant l’IFU dont la souscription exclue, désormais, les personnes morales, ainsi que la réduction du chiffre d’affaires de 30 à 15 millions de dinars pour toute entreprise éligible à ce régime. S’ajoutent l’abrogation du seuil d’assujettissement de la TVA et l’instauration du taux de 0% de cette taxe. Pour ce cas, l’intervenant précise que les entités concernées sont celles relevant de la Direction des grandes entreprises, et l’application débutera à compter du 1er avril avant d’être élargie à partir de janvier 2021.

Fouad Irnatene