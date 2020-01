Ouargla : 700 chameliers recensés

Un total de 720 chameliers et plus de 25.000 camélidés ont été recensés dans la wilaya d’Ouargla, dans le cadre d’une vaste opération de recensement de la richesse camelidée, lancée la mi-novembre dernier à travers le pays, a-t-on appris hier auprès de la direction locale des services agricoles (DSA). Inscrite au titre de la mise en œuvre de l’instruction du ministère de l’Agriculture et du Développement rural portant recensement global du patrimoine camelidé et des chameliers à travers le pays, l’opération, qui vise entre autres l’établissement des listes de chameliers bénéficiaires de l’aliment de bétail (orge subventionné), a donné lieu au recensement d’un effectif de 25.142 têtes de camélidés. Cette richesse est répartie notamment à travers diverses régions pastorales, dont les daïras d’Ouargla avec 5.978 têtes, El-Borma (4.911 têtes), Hassi-Messaoud (4.856), Taibet (3.451) et Mégarine (427).

La DSA, qui a localisé 15 sites de regroupement des chameliers et de leurs bétails, a mobilisé les moyens humains et matériels nécessaires pour la réussite de cette opération visant la valorisation et la préservation

de la richesse camelidée à travers le pays.