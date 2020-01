Grand angle : Colère justifiée

La colère exprimée par l’émissaire de l’ONU pour la Libye, à l’issue d’une réunion avec le Conseil de sécurité est pour le moins justifiée et légitime. En effet, Ghasan Salamé est le mieux placé pour savoir que, si le conflit libyen se complexifie et s’intensifie chaque fois un peu plus, en dépit de ses efforts inlassables, c’est parce que des parties étrangères se mêlent de ce dossier. Dès sa demande adressée à ces pays de rester hors de la Libye trouve tout son sens : «Ce que je demande à ces pays est très clair: restez hors de la Libye! » a-t-il déclaré. Il y a assez d'armes en Libye, ils n'en ont pas besoin de plus. Il y a assez de mercenaires en Libye, alors arrêtez d'en envoyer comme c'est encore le cas aujourd'hui», a également dit l'émissaire. Son cri de cœur sera-t-il entendu ? La conjoncture actuelle impose de répondre par l’affirmatif. D’autant que toutes les parties sont conscientes que ces interférences sous différentes formes ne contribuent en aucun cas à créer un climat serein et propice pour la reprise du processus politique. Pourtant tous les pays n’ont de cesse d’exprimer leur «inquiétude» face aux derniers développements enregistrés sur la scène libyenne. Et tous aussi ne cessent d’affirmer que seule la solution politique est à même de sortir la Libye du chaos dans lequel elle est plongée depuis la chute de Mouammar El Kadhafi en 2011.

«Aujourd'hui, il est plus urgent que jamais de travailler véritablement à une solution politique à la crise en Libye. L'Union européenne appelle toutes les parties à s'engager dans un processus politique sous l'égide des Nations unies», a affirmé le chef de la diplomatie européenne. Soit ! Mais entre ce qui est dit et ce qui est fait, le fossé est immense. Cependant il ne faut pas perdre espoir ; il faut faire en sorte que ces appels ne restent pas lettre morte. A plus forte raison qu’il est difficile de croire que les capitales qui interférent dans le conflit libyen par procuration ne soient pas vraiment en mesure d’imposer à leurs alliés libyens la nécessité de s’en tenir à la feuille de route adoptée en 2015, dans le cas où, comme cela est prétendu, elles souhaitent la fin de ce conflit. Dans le cas contraire, ces pays pourraient juste s’abstenir de jeter plus de feu en restant, comme le leur demande clairement l’émissaire onusien, hors de la Libye.

Il faut laisser la place à ceux qui se soucient sincèrement du sort de ce pays et de son peuple.

Nadia K.