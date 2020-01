Volley-ball/Tournoi qualificatif aux JO-2020: Krimo Bernaoui «L'Algérie jouera ses chances à fond»

La sélection algérienne de volley-ball (messieurs) «jouera ses chances à fond» pour décrocher le billet qualificatif aux jeux Olympiques de Tokyo (JO-2020), mis en jeu lors du tournoi continental prévu du 7 au 12 janvier au Caire, a assuré l'entraîneur national Krimo Bernaoui, soulignant que le match d'ouverture face à l'Egypte sera «décisif» pour la suite de la compétition. «Ce tournoi est un challenge pour nous, car nous allons affronter les meilleures équipes du continent. Je pense que toutes les sélections se valent et nous jouerons nos chances à fond pour décrocher le billet qualificatif aux JO-2020», a déclaré Bernaoui à l'APS. «Le premier match face à l'Egypte sera décisif pour la suite du tournoi. Si on réussit à battre l'Egypte, qui n'a pas choisi l'Algérie par hasard pour débuter la compétition, la physionomie du tournoi changera et les cartes seront redistribuées pour la course à la qualification aux JO de Tokyo», a-t-il ajouté. Le tournoi de qualification olympique messieurs regroupera cinq équipes. Il s'agit de l'Algérie, de la Tunisie, du Cameroun, du Ghana et de l'Egypte. Seul le champion aura l'honneur de représenter l'Afrique aux 32es Jeux, prévus du 24 juillet au 9 août 2020 à Tokyo. A la tête du Six national depuis le mois de novembre 2019, Bernaoui a estimé que toutes les équipes participant au tournoi du Caire, notamment, l'Egypte, la Tunisie et le Cameroun, sont au même niveau, relevant que l'aspect psychologique jouera un grand rôle pour le parcours de son «team».

«Nous effectuons un grand travail psychologique avec les joueurs pour les motiver et les sensibiliser sur l'importance d'une qualification aux jeux Olympiques. C'est une grande chance pour eux de prouver leur valeur et confirmer les résultats obtenus lors des dernières compétitions continentales», a-t-il dit. Revenant sur la préparation de la sélection nationale, qui a effectué deux stages à l'étranger (Pologne et Turquie) ponctués par plusieurs matchs amicaux, l'ancien international algérien s'est dit satisfait du rendement de ses joueurs, relevant toutefois quelques lacunes que le staff technique s'est attelé à corriger avant le déplacement au Caire, dimanche matin. «Pour notre dernier stage avant le départ au Caire, nous avons mis en place un programme pour apporter les dernières retouches et corriger quelques détails avant le début du tournoi. A quelques encablures du jour J, les joueurs sont concentrés et motivés pour réussir leur mission et décrocher la qualification aux JO-2020», a-t-il indiqué. L'Algérie débutera le tournoi de qualification aux JO-2020 face à l'Egypte, mardi. Les protégés de Bernaoui profiteront ensuite d'une journée de repos, avant d'enchaîner respectivement contre le Cameroun (jeudi), la Tunisie (vendredi) et le Ghana (samedi). La seule participation de la sélection masculine algérienne de volley aux JO remonte à l'édition de 1992 à Barcelone (Espagne), où le Six national avait terminé à la 12e et dernière place du tournoi.