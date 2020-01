JM Oran-2021 : domiciliation de matchs de football au nouveau stade de Sig

Des rencontres de football entrant dans le cadre de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM), prévus à Oran en 2021, seront programmées au nouveau stade de Sig, a-t-on appris, lundi, du Comité d’organisation de cet évènement. Il s’agit d’une nouvelle infrastructure qui vient d’être achevée, dont la capacité est de 20.000 places couvertes, et disposant d’une pelouse en gazon naturel, informe-t-on de même source.

Le stade, qui sera géré par la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Mascara, est doté de caméras de surveillance, de portiques électroniques ainsi que de quatre vestiaires. Ce projet s’ajoute à de nombreux autres lancés à Oran dans le cadre des préparatifs de la capitale de l’Ouest du pays en prévision des JM qui auront lieu du 25 juin au 5 juillet 2021. Outre le stade de football, cette infrastructure implantée dans la commune de Sig, distante de 50 km d’Oran, est composée également d’une piste d’athlétisme, d’un terrain de football annexe, d’une salle omnisports et d’autres équipements, précise-t-on. La réalisation de ce complexe sportif devrait aussi permettre l’épanouissement du sport dans cette commune dont le club de football historique, en l’occurrence le Croissant Club de Sig (fondé en 1926), a touché le fond depuis plusieurs années et évolue actuellement en inter-régions.