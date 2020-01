Ligue des champions d’Afrique : L’USMA aujourd’hui à Pretoria

En prévision de la quatrième journée de la Ligue des Champions d’Afrique, face à l’équipe Sud Africaine de Sundowns Mamelodi, la formation de l’USM Alger s’est rendue hier à Pretoria. Pour ce long périple, la délégation algérienne a été scindée en deux groupes. Le premier s’est rendu en Afrique du Sud via Doha (Qatar), alors que le second est passé par Paris (France). L’ensemble de la, délégation est arrivée mercredi matin à Johannesburg, avant de rejoindre Pretoria à environ 70 km. Le match est prévu pour samedi. Ce qui laissera le temps au représentant algérien de bien récupérer, de s’acclimater et mieux préparer cette rencontre. Il faut savoir que c’est la saison de l’été en hémisphère Sud. Avant cette confrontation face au leader du groupe C, le staff technique prévoit d’organiser trois séances d’entrainements. Pour espérer arracher l’un des deux billets qualificatifs pour les quarts de finale de cette prestigieuse compétition continentale, l’USM Alger est dans l’obligation de revenir avec un bon résultat.

R. M.