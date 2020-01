Ligue 1 (9e journée – Aujourd’hui à 15h), Paradou AC – USM Bel Abbes : belle confrontation en perspective

Le Paradou Athletic Club sera hôte cet après-midi à 15h00 au stade de Bologhine de la formation de l’USM Bel Abbes. Ce choc des extrêmes rentre dans le cadre de la mise jours du calendrier du championnat de, Ligue Une (9e journée). Une rencontre qui promet entre deux formations qui pratiquent un football offensif assez plaisant. Evoluant en bloc, le PAC se distingue par un style de jeu en mouvement, plutôt académique, basé principalement sur les attaques placées. L’USMBA, qui aime les espaces, favorise le jeu plutôt direct, assez aéré. Deux équipes se distinguant, par ailleurs, par une bonne organisation tactique. Dans cette confrontation, les deux formations ne jurent que par la victoire. Bel Abbes veut se maintenir sur le podium, alors que le Paradou est en quête de points pour quitter la zone de danger. « J’espère qu’on aura un meilleur arbitrage que celui face à l’USMA ou nous avons été privé d’un penalty flagrant. On doit absolument gagner cette rencontre pour quitter la zone de relégation. Nous disposons de trois matchs en retard.

On doit les fructifier pour améliorer notre position au classement. On doit par ailleurs s’imposer pour renouer avec le sucées avant le déplacement au Nigéria ou nous attend une importante confrontation face à Enyimba», a déclaré le technicien Portugais, Alexander Châlo. Même son de cloche et même détermination du coté de Bel Abbes. « Franchement, je suis très satisfait des efforts fourni pas mes joueurs ses dernières semaines. Que ce soit lors des séances d’entrainements ou à l’occasion des matchs, ils ont fait preuve de beaucoup de sérieux et de volonté, en donnant le meilleur d’eux même. J’attends d’eux un dernier effort avant la trêve hivernale. On doit tout faire pour revenir d’Alger avec les trois points du match face au PAC. Cela nous permettra de maintenir la cadence et surtout de maintenir un bon état d’esprit et notre ambition», a tenu à souligner Ie coach Abdelkader Iaiche.

Redha M.

Ligue 1 (mise à jour):

Programme :



Jeudi 9 janvier :

MCA - ESS (17h00)

Jeudi 16 janvier :

USMA - JSK (18h45)

Dimanche 19 janvier :

NCM - PAC (14h30)

Lundi 20 janvier :

ASO - USMA (17h00)

JSK - MCO (18h45, huis clos)

Jeudi 23 janvier :

PAC - CSC (17h00)