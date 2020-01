MC Alger : Casoni ne veut faire aucune concession

Bernard Casoni risque de donner du fil à retorde à la direction du MCA. Et pour cause, le technicien a décidé de ne faire aucune concession au moment de négocier la résiliation de son contrat. L’ancien coach risque de coûter une fortune à la trésorerie du club. Foued Sakhri a-t-il commis une erreur en mettant fin brusquement aux fonctions de Bernard Casoni à la tête de la barre technique du Mouloudia ?

Les derniers événements laissent penser que le directeur sportif aurait dû faire preuve de plus de tact dans le traitement du désormais ex-entraîneur qui avait été, l’on s’en souvient, empêché d’exercer ses fonctions deux jours de suite avant de lui signifier un renvoi pur et simple. A ce moment-là, le DG de la SSPA/MCA, Achour Betrouni, s’était opposé au limogeage de Bernard Casoni avant la fin de la phase aller, redoutant de devoir lui payer de grosses indemnités de départ. Ce qui risque pourtant d’arriver dans la mesure où le technicien français a refusé toutes les propositions qui lui ont été faites par son ancien club en vue d’une résiliation du contrat à l’amiable.

Autrement dit, Casoni ne veut faire aucune concession et exige la totalité de son argent en contre partie de la résiliation de son contrat. Pour Achour Betrouni, l’attitude du Français s’explique par le fait qu’il n’a «pas apprécié la manière avec laquelle il est parti, ce qui est compréhensible dans l’absolu», a déclaré le directeur général de la SSPA/MCA à la presse. Pourtant, devant un tel tableau, le board du MCA n’a pas trente-six solutions devant lui. Ou bien il lui paye la totalité de son argent et résilie ainsi son contrat, ou il laisse le TAS trancher. Et dans ce deuxième cas de figure, le club ne pourra pas recruter un nouvel entraîneur étant donné qu’il ne sera pas qualifié tant que la licence de Bernard Casoni n’est pas «barrée» au niveau de la LFP.

Amar B.

Ayoub Azzi s’engage à Umm Salal SC (Qatar)

Le défenseur axial mouloudéen, Ayoub Azzi, a résilié son contrat avec le Mouloudia pour s'engager avec la formation, lanterne rouge du championnat qatari, Umm Salal.



WAB - MCA décalé au 26 janvier

Le match WA Boufarik (DNA) - MC Alger (Ligue 1), comptant pour les 1/16 de finale de la Coupe d'Algérie prévu initialement le jeudi 23 janvier, a été décalé au dimanche 26 du même mois au stade Mohamed-Reggaz de Boufarik, a annoncé hier la FAF sur son site officiel.