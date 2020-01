Meilleur joueur maghrébin 2019 : Mahrez primé pour la 3e fois

Le capitaine et attaquant des Verts et de Manchester City Riyad Mahrez a été élu meilleur joueur maghrébin de l'année 2019, lors du sondage du magazine France Football. il devance le Marocain Hakim Ziyech et son coéquipier en sélection nationale Ramy Bensebaïni.

Ainsi, le redoutable attaquant de l’équipe d’Algérie vient d’être honoré pour la 3e fois par les internautes de France Football, après avoir déjà été plébiscité en 2015 et 2016. Avant lui, Islam Slimani (2013) et Yacine Brahimi (2014) avaient eux aussi reçus la même distinction.

En 2019, Riyad Mahrez a tout remporté que ce soit avec son club ou avec la sélection nationale : Premier League, FA Cup, League Cup et Community Shield en Angleterre et le sacre africain avec l'Algérie en Egypte. A rappeler que c’est le Tunisien Anice Badri qui a été sacré meilleur joueur maghrébin lors de la précédente édition. Le défenseur des Verts, Ramy Bensebaïni, actuellement sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach, vainqueur de la Coupe de France sous les couleurs du Stade Rennais puis champions d’Afrique avec l’EN, a lui aussi figuré dans le top 3 des meilleurs joueurs maghrébins de l’année 2019 en s’adjugeant une méritoire 3e place.

Ce qui démontre de la qualité et du potentiel énorme de ce talentueux joueur. A signaler que plus de 45.000 internautes ont pris part au vote en ligne de ce sondage de France Football.



Mohamed-Amine Azzouz