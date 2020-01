Nouvelles de Sétif, Sokhna, Salah bey et Ain Azel : Le gaz pour 8000 foyers ruraux

Page animée par Farouk Zoghbi

Le gaz naturel gagne du terrain au point que le taux de couverture de cette wilaya atteint aujourd’hui les 96% alors qu’il n’excédait pas les 27% au début des années 2000 et ne touchait pas plus de 13 localités à proximité de la RN5.

Une situation qui reléguait aux calendes grecques toutes ces agglomérations montagneuses. La dynamique importante consolidée par des investissements lourds de l’Etat, une contribution du budget de wilaya impulsée au plus haut degré, ces jours derniers, par le fonds de régulation et de solidarité des collectivités locales, tout cela permet au gaz de se frayer un passage à travers monts et montagnes pour aller vers les coins les plus reculés, agglomérations secondaires, écoles rurales où des chauffages au gaz ont été installés, certaines mêmes ont été dotées de chauffage central, au moment où les élèves ont droit à un repas chaud dans bien des cantines.

C’est dans ce cadre que s’inscrivent les dernières sorties du wali, Mohamed Belkateb, dans les daïras de Hammam Sokhna, Salah Bey et Ain Azel, où il a lancé les travaux de raccordement au gaz de plus de 8.000 foyers ruraux au cœur de plusieurs contrées montagneuses. Un geste fort qui atteste de cette dimension de l’état social et intervient en cet hiver rigoureux sous de vibrants you-yous pour exprimer cette joie intense de tous les bénéficiaires, désormais libérés du calvaire du bois de chauffage, du mazout et de la coûteuse bonbonne de gaz.

Au cœur de ces contrées où il rencontrera les citoyens qu’il écoutera avec attention et dira les efforts consentis par l’Etat pour ancrer le progrès partout à travers cette wilaya, Mohamed Belkateb, mettra l’accent sur la nécessité de préserver ces acquis au moment où les pouvoirs publics s’attellent à corriger les déséquilibres et procéder à une mise à niveau entre les communes.

-----------------------------

De Guenzet à Guergour, la cueillette des olives

Une prévision de 7 millions de litres d’huile

En ce mois de décembre glacial, les populations montagneuses du nord de la wilaya sont déjà au cœur de la cueillette de l’olive. D’Ath Ourtilène, Guenzet, Draâ Kebila, Bouandas jusqu’à Guergour, on s’attelle à inscrire l’événement dans les traditions millénaires forgées au fil du temps par bien des générations. Cette année, les prévisions de récolte sont plutôt prometteuses et la fête n’en sera que plus belle en dépit du froid glacial, ces brouillards du matin et ces gelées qui ne dissuadent pas les citoyens de ces zones montagneuses. Le fruit est mûr, les enfants ne plus sont en vacances et les familles qui ont travaillé durement, labouré, planté et donné une âme à ce trésor de la terre éprouvent un réel plaisir à aller à la conquête de ces reliefs difficiles et transformer tous ces champs en une belle mosaïque, toute de couleurs, de chants et de gestes augustes que les vieux apprennent aux plus jeunes. Chacun y met du sien pour que l’olive soit cueillie sans que le rameau ne soit agressé et les flammes que l’on prend soin d’allumer le matin sur les champs pour atténuer la rosée de la nuit sur les branches de l’olivier mais aussi pour apporter plus de chaleur dans les cœurs. A la fin de la cueillette sur un olivier, nos aînés prennent le soin de laisser sur le haut de chaque arbre quelques fruits. «C’est la part de l’oiseau», nous explique un cueilleur.

Déjeuner sous un olivier



Akkouche Abdelmalek, le directeur de wilaya des services agricoles, n’oublie pas aussi ces moments inoubliables d’un déjeuner sous l’olivier de toute la famille, «rien n’est plus succulent qu’une tomate et un poivron arrosés d’huile d’olive». L’enfant du terroir qui se souvient de la «Touiza» réunissant deux à trois familles pour y mettre plus de joie, relève cependant avec amertume que l’huile de la région de Sétif ne soit pas aussi connue. «Il faut travailler dans ce sens et nous allons nous y mettre, connaissant la qualité de cette huile». La wilaya de Sétif est connue pour son activité oléicole et très peu en effet pour la qualité de son produit. Les différentes variétés qui y sont cultivées sont des variétés endogènes qui doivent souvent leur appellation à ces régions montagneuses du nord de la wilaya à l’instar de «Bouchouk» proche du Guergour, Abouchouk et Akhenfas du côté de Bougaa, Tabelout et Boughenfous à Bouandas, Agnaou et Aberkane sur les hauteurs de Guenzet tout comme la variété Arkabane ou Chemlal sur les hauteurs de Beni Ourtilène. «L’année sera bonne et nous attendons une production de plus de 7 millions de litres, ce qui relèverait d’un bon résultat», ajoute Abdelmalek Akkouche. A Sétif, l’oléiculture qui est maintenue depuis longtemps dans ces régions montagneuses a connu des évolutions notables avec les efforts consentis par l’Etat et qui ont réussi à réorienter la stratégie des communautés locales vers l’investissement. C’est ainsi que l’émergence de politiques publiques dans la filière oléicole permet aujourd’hui à cette filière oléicole de s’étendre sur 26.540 hectares dont 24.512 en production avec des vergers en intensif de plus de 200 arbres à l’hectare souligne par ailleurs notre interlocuteur. Une wilaya où sont également implantées pas moins de 65 huileries dont 16 en chaînes continues, 14 semi-automatiques et 35 huileries traditionnelles.

-----------------------------

Université et entreprise

Un pont entre le savoir et l’industrie

L’université Ferhat-Abbas, Sétif 1, s’ouvre audacieusement sur le monde économique et décide d’inverser la tendance pour aller frapper aux portes de nos industriels pour mettre en symbiose le savoir et le produit de ses recherches.

Cette volonté est largement attestée par les journées d’étude technologiques sur les matériaux de construction organisées par l’unité de recherche de matériaux émergents en présence d’experts, chercheurs, universitaires et de chefs d’entreprise.

Le recteur Abdelkrim Beniaïche, qui a procédé à l’ouverture de ces journées, soulignera que l’université n’a plus de complexe en prétendant détenir tout à la fois et le savoir et l’expérience. «Nous avons à charge aujourd’hui de faire le premier pas et d’aller vers l’environnement industriel», dira-t-il, indiquant par ailleurs que ces premières journées sont une pierre d’un édifice qui consacre une liaison sérieuse, efficace et pérenne entre l’entreprise et l’université dans un partenariat tendant notamment à impulser l’économie nationale et à réduire la facture des importations.

Dans sa communication qu’il intitulera «Du savoir au développement technologique, un pont en construction», le Pr Hamidouche Mohamed, vice-recteur chargé de la recherche scientifique, s’interrogera sur le choix de cette thématique avant de développer tout à la fois les énormes potentialités industrielles que compte une telle wilaya et les remarquables avancées enregistrées par le monde de la recherche au niveau de cette université avec 30 laboratoires et 2.000 doctorants et chercheurs, déplorant toutefois l’insuffisance notable de marketing à même d’éviter à nos entreprises de se tourner vers l’étranger pour des commandes d’expertise.

«Nous avons la responsabilité de répondre aux besoins de la société», ajoutera-t-il sachant que la wilaya de Sétif dispose d’entreprises très dynamiques avec 40% entreprises nationales sont implantées sur son territoire.

Une université où tous les ingrédients sont réunis en termes de compétences et de recherche au moment où le monde économique ne se limite qu’à la production et à la vente.

-----------------------------

Ligue des activités de plein air

Un air de jeunesse



L’implication des jeunes dans la gestion des établissements de jeunesse, le renforcement en moyens et équipements des structures relevant de ce secteur et l’honneur qui a été consacré à plus de 190 jeunes, qui se sont distingués dans différentes activités par leurs initiatives et leur génie créateur, ont constitué les points forts de l’imposante rencontre qui s’est tenue récemment à Sétif et aura été le juste couronnement d’une année richement animée par ce potentiel juvénile.

Ils étaient en effet des centaines des jeunes à affluer de toutes les communes pour assister à cette grande cérémonie et se fondre ainsi dans cette formidable symbiose toute de joie, de couleurs et d’expériences échangées que la ligue des activités de plein air, des loisirs et des échanges de jeunes animait sous l’égide du directeur de la jeunesse et des sports, Zouaoui Lyazid, du directeur de l’Office des établissements de jeunes, Nacer Fadli, et en présence du recteur de la culture.

Une cérémonie qui a permis d’honorer les 190 meilleurs jeunes qui ont brillé par leurs résultats dans diverses activités organisées par cette ligue alors qu’ils étaient plus de 10.000 à entamer ces différents concours, ce qui atteste du dynamisme de cette structure qui compte 67 associations avec pas moins de 146 opérations organisées en 2019 qui ont permis à 138.242 jeunes de bénéficier d’activités de plein air, de loisirs et d’échanges. Pas moins de 4 conventions pour la gestion à plein temps ou à temps partiel d’établissements de jeunesse seront par ailleurs signées entre le direction de la jeunesse et des sports et des associations de jeunes au moment où l’Office des établissements de jeunes poursuivait ses dotations en matériel et équipements à plusieurs établissements du secteur.