Forum Adrar-2020 : Les start-up, un investissement pour l'économie moderne

Les start-up représentent aujourd'hui un ''véritable'' challenge pour l'économie moderne et numérique, ont souligné les participants à un atelier de formation sur les modalités de montage de start-up innovantes, dans le cadre du ''forum Adrar-2020''.

Les jeunes participant à cet atelier, qui a eu pour cadre la bibliothèque principale d'Adrar, ont estimé ''fructueuses'' les orientations prodiguées par les encadreurs de la rencontre concernant les modalités de réussite de ces entités, qui constituent un véritable ''challenge'' pour les systèmes économiques modernes, numériques et performants, adoptés par de nombreux pays du monde. De son côté, Abdallah Rahmani (enseignant) a indiqué que l'adoption de la stratégie de start-up permettra aux jeunes ayant des idées innovantes de mettre en forme leurs projets, avec notamment l'accompagnement.

Dans ce contexte, le jeune Abdelfattah Mebarak a déclaré que l'atelier a eu le mérite de clarifier certaines notions, dont la start-up, consistant en l'adoption d'une méthode opérationnelle pour concrétiser une idée et créer un produit profitable à moindre coût et loin du mécanisme classique soutenu par les dispositifs de l'emploi, requérant souvent une période relativement longue pour sa concrétisation. économiques, a expliqué l'encadreur de l'atelier, le consultant Azzeddine Chibani.