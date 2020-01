Le MAE turc en visite de deux jours en Algérie

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a entamé hier une visite de deux jours en Algérie, axée essentiellement sur les derniers développements de la situation en Libye, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. M. Cavusoglu a été accueilli, à son arrivée, hier soir, à l'aéroport international Houari-Boumediene, par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Au cours de cette visite, M. Cavusoglu aura des entretiens avec son homologue algérien, Sabri Boukadoum, "qui porteront essentiellement sur les derniers développements de la situation en Libye et les moyens à mettre en œuvre pour transcender la crise actuelle et faire éviter les conséquences lourdes d’une aggravation de la situation pour le peuple libyen frère, mais aussi pour les pays du voisinage et tout l’espace méditerranéen et africain et même au-delà", précise la même source. Les deux ministres passeront également en revue "l’état des relations bilatérales et les moyens de leur donner davantage d’impulsion dans tous les domaines", ajoute le communiqué.