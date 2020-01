Commentaire : Rétablir la confiance

La première réunion du Conseil des ministres a permis d’élaborer une feuille de route à même de mettre en exécution un programme d’action qui repose essentiellement sur la rénovation du mode de gouvernance et une refonte complète du système. Des chantiers en perspective pour s’adapter aux exigences et impératifs de la nouvelle République et répondre aux attentes du peuple.

Selon les priorités fixées, des secteurs seront remis à niveau pour se conformer aux paramètres de l’efficacité, de la rentabilité et de la rigueur et assurer un décollage effectif du pays. L’appel à des compétences lors de la constitution de ce gouvernement constitue immanquablement un gage du président de la République qui compte aller au bout de l’effort pour assurer la plus grande transparence dans la gestion de la chose publique, la durabilité des institutions et la pérennité de l’Etat. Au-delà des décisions prises et des orientations données aux nouveaux membres du gouvernement pour être à l’écoute des préoccupations et besoins des citoyens en privilégiant le dialogue et la concertation et en veillant à l’observation d’un comportement exemplaire dans l’action à mener, il est recherché surtout le rétablissement de la confiance pour pouvoir entamer dans la solidarité et l’union cette nouvelle ère qui exige une adhésion populaire et une implication de tout le peuple, sans exclusion, ni autre forme de marginalisation. C’est de cette confiance aujourd’hui qu’il s’agit pour entamer ce processus de redressement et de renouveau et matérialiser ses perspectives. Par l’attitude exemplaire de ce staff gouvernemental, par l’amélioration des prestations de service public, par la prise en charge effective des besoins et attentes des citoyens, par le discours réaliste et rationnel, par le respect des lois de la République des liens de confiance seront tissés et développés en ce début de parcours. Un espoir est né assurément de cette élection présidentielle et chacun dans son département ministériel devra se soucier de la mise en évidence de ce paramètre de confiance pour l’exécution des plans de charges et contribuer à la concrétisation du développement, de la modernisation et de la démocratie. Et chaque geste a son importance et sera analysé et jugé par le citoyen en attente d’une amélioration de sa situation. Une mention particulière pour la jeunesse qui s’est inscrite déjà dans la démarche du chef de l’Etat, notamment dans son axe prioritaire consacré à cette couche sociale.

C’est quelque part sous le signe de l’espoir retrouvé et de la confiance à rétablir que l’année 2020, sera l’année de tous les défis. Elle augure de bons auspices.

A. Bellaha