Politique étrangère : Les priorités définies

L’élaboration d’une politique étrangère adaptée aux défis qui se profilent sur la scène internationale a constitué l’un des sujets d’importance, traités lors de la première réunion du Conseil des ministres. La redynamisation de la diplomatie algérienne, la défense des intérêts de l’Etat à l’étranger, la promotion du rôle de la communauté algérienne sont autant de questions qui demandent des réponses appropriées. C’est dans cette optique que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a soutenu que «l'Algérie ne doit aucunement dévier de ses devoirs de solidarité et de bon voisinage, qu'elle continuera à promouvoir à travers une coopération visant la réalisation d'une complémentarité régionale au mieux des intérêts de toutes les parties».

Après avoir évoqué l'environnement régional et international, caractérisé par une «complexité», qui n’est autre que le résultat de «grandes manœuvres géopolitiques» dans une région devenue «terrain d'imbrication de facteurs de menace et d'instabilité», M. Tebboune a mis en avant la nécessité d’engager la réflexion sur l’importance de la mise en œuvre d’une stratégie politique solide, qui ne déroge pas aux constantes de la diplomatie algérienne. En effet, il est souligné dans le communiqué de la Présidence de la République, que le Premier magistrat du pays a insisté sur le principe inaliénable qui veut que «l'Algérie se refuse toute immixtion dans les affaires des autres pays, et s'oppose fermement à toute tentative d'ingérence dans ses affaires nationales, des principes qui sous-tendent ses engagements en faveur de la paix et de la sécurité dans notre région, le Maghreb arabe, l'Afrique». C’est là l’indicateur témoin d’une politique étrangère qui privilégie la coopération, et une action politique qui œuvre à l’émergence d’un monde stable de la résolution des conflits par le dialogue. Prenant en considération les récents développements de la situation sécuritaire et politique dans les pays voisins, M. Tebboune a souligné également l’impératif «de mieux anticiper les répercussions de la détérioration de la situation sécuritaire dans la région sur notre sécurité nationale».

Au principe de la non-ingérence dans les affaires internes des autres pays, sont associés également la défense de l’intérêt national, la volonté de défendre le rang du pays dans le monde. L’Algérie continue de veiller à la défense de ses intérêts. C’est dans le cadre de cette stratégie que «notre politique extérieure doit désormais s'adapter aux nouvelles priorités du pays, notamment économiques, par le redéploiement de son potentiel en s'appuyant sur des cadres de compétence et d'engagement avérés», a déclaré le président. Il s’agit entre autres, de fixer les objectifs prioritaires, déterminer les facteurs avoués ou implicites qui impactent l’environnement politique dans la région, avec ce que cela exige comme adaptation de l’outil diplomatique pour garantir l’efficacité de l’action politique étrangère. C’est d’ailleurs ce que l’on peut comprendre des déclarations du président de la République lors de cette réunion.

«Notre diplomatie doit montrer au Monde l'image de la nouvelle Algérie, une Algérie confiante en elle, en ses capacités et en son avenir, une Algérie fière de son passé et de ses réalisations et consciente des difficultés auxquelles elle est confrontée et déterminée à les surmonter. Une Algérie attachée à ses principes et décidée à recouvrer la place qui lui sied dans le région et dans le Monde», a soutenu le chef de l'Etat.

L’Algérie est donc déterminée à préserver son statut de puissance régionale émergente. Cette diplomatie découle aussi de notre pays l’attachement aux valeurs démocratiques et de l’acceptation réaliste de l’influence des autres puissances, soucieuses, elles aussi, de la préservation de leurs intérêts dans un monde en perpétuel changement sur le plan géopolitique.

L’entame d’une réflexion sur les moyens et mécanismes pour associer la communauté algérienne devrait déboucher sur la mise sur rails d’une politique qui fera contribuer les membres de la diaspora dans le développement économique. La diaspora peut mettre un important capital financier, humain et intellectuel au service de l’économie, lui apporter une valeur ajoutée. Le chef de l'Etat a préconisé, dans ce cadre, «la recherche de mécanismes appropriés permettant à notre communauté nationale établie à l'étranger de contribuer efficacement au développement national et à la modernisation de l'économie nationale.»

Enfin, l’accent a été mis également sur l'obligation pour l'action diplomatique de mettre notre communauté à l'étranger au cœur de ses préoccupations, «en s'attelant à lui garantir la meilleure protection consacrée par les lois nationales et les législations des pays d'accueil».

Tahar Kaïdi