Plan d’action du gouvernement : Les grandes lignes fixées

Les contours du plan d’action du nouvel exécutif fraîchement constitué commencent à se dessiner et à se faire connaître. Le chef de l’Etat, qui a présidé dimanche dernier la première réunion du nouveau gouvernement au siège de la présidence, a saisi l’occasion pour fixer et tracer les grandes lignes du plan d’action qui sera présenté par le cabinet dirigé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, devant les parlementaires des deux chambres.

Ainsi donc les priorités de l’exécutif sont à présent fixées et dévoilées par le président de la République qui a instruit les ministres pour la concrétisation sur le terrain des engagements pris publiquement devant le peuple. Au cours de cette importante réunion, des orientations claires et précises ont été données à chaque membre du gouvernement pour mettre en œuvre efficacement les objectifs tracés par l’Etat au niveau de tous les secteurs d’activités.

Le président a réitéré sa ferme volonté et sa détermination à engager de profondes réformes tant sur le plan institutionnel et politique qu’économique et social dans le cadre de l’édification de la nouvelle République qui répondra aux aspirations et attentes du peuple. Cette démarche passe essentiellement par la révision rapide et profonde de la Constitution qui, il faut le rappeler, figure parmi les engagements du chef de l’Etat dans son programme électoral et repris dans son discours d’investiture du 19 décembre dernier. Cette question qui est considérée à juste titre comme la pierre angulaire dans le plan des réformes a été évoquée en Conseil des ministres par le chef de l’Etat qui s’est engagé à modifier et reconsidérer le mode de gouvernance pour rompre définitivement avec celui en vigueur. Un système totalement dépassé, inadapté et en décalage par rapport aux défis et exigences de la phase actuelle et à venir.

Cette réforme essentielle et inéluctable va permettre d’instaurer un Etat de droit basé sur l’indépendance de la justice et le renforcement de la démocratie participative. Des objectifs prioritaires dont le gouvernement est expressément chargé de réaliser et concrétiser rapidement pour garantir l’épanouissement politique, économique et social des citoyens.

Le chef de l’Etat a exhorté les ministres à privilégier le dialogue et la concertation comme instruments importants pour régler et résoudre tous les problèmes soulevés ainsi que les demandes exprimées par les citoyens dans tous les domaines. Une démarche qui privilégie et repose sur le dialogue, la médiation et la proximité.

Force est de relever que les orientations données par le président de la République se présentent comme une véritable feuille de route à mettre en application rapidement et à respecter scrupuleusement pour réussir l’œuvre de redressement national. Tous les secteurs sont concernés par ce vaste chantier de réforme et de redressement pour mener l’Algérie à bon port et la faire sortir de la crise actuelle.

La stratégie s’articule autour de la moralisation de la vie publique, la séparation entre l’argent et la politique et la lutte contre la bureaucratie pour garantir la réussite de l’édification d’une nouvelle République sur des bases solides, saines et pérennes.

Sur le plan économique, le chef de l’Etat a expliqué son projet consistant à bâtir un nouveau modèle économique solide et diversifié, débarrassé des lenteurs bureaucratiques, qui s’appuie sur des secteurs productifs et rentables pour créer véritablement de la richesse et endiguer ou du moins réduire le phénomène du chômage, notamment en milieu de jeunes. Le chef de l’Etat s’est engagé à défendre les couches moyennes et vulnérables. Sur cette question, il a dévoilé quelques actions concrètes et urgentes notamment en matière de renforcement du pouvoir d’achat et de mesures d’allègement d’impôt au profit de ces catégories qui bénéficieront de plus en plus de toute l’attention et du soutien de l’Etat.

Dans cette nouvelle approche, l’agriculture, l’industrie et le tourisme seront au cœur du dispositif pour booster la croissance et réussir progressivement à sortir de la dépendance aux hydrocarbures.

Enseignement supérieur, formation professionnelle et d’autres secteurs névralgiques seront profondément touchés par la réforme pour les adapter aux évolutions et exigences de la phase actuelle. Les grandes lignes, sur lesquelles sera basé l’élaboration du plan d’action du gouvernement, sont ainsi définies pour mener un projet ambitieux qui transformera l’Algérie sur tous les plans et la placera sur la trajectoire de la prospérité et du développement économique, social et culturel.

M. Oumalek