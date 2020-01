Justice sociale : Un fondement de l’Etat

L’un des principaux axes retenus dans la feuille de route devant guider l’action du gouvernement pour la prochaine étape réside dans l’amélioration des conditions de vie des citoyens, notamment les plus démunis à travers l’amélioration du pouvoir d’achat et la prise en charge des besoins des ménages à faible revenus. Un engagement formulé par le président de la République lors de sa campagne électorale et réitéré lors de son discours d’investiture à la magistrature suprême du pays.

M. Abdelmadjid Tebboune vient de confirmer ce «serment» fait au peuple algérien lors du conseil des ministre tenu dimanche dernier en annonçant des mesures concrètes au profit de ces catégories. «Le domaine social aura l'attention nécessaire, voire la priorité absolue afin de hisser le niveau de vie des citoyens, a insisté le président de la République tout en assurant que l'Etat demeurera aux côtés des classes moyennes et vulnérables de la société pour leur garantir une vie décente. Sitôt dit, sitôt fait, la démarche a été enclenchée par le Président de la République qui a donné des orientations pour l'élaboration du plan d'action du gouvernement et fixé la feuille de route de chaque ministre, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des engagements dans le domaine social. On retient, à ce titre, la décision de M. Abdelmadjid Tebboune de supprimer l’impôt sur le revenu global (IRG) en revalorisant les bas salaires de larges catégories d’employés à travers une exonération fiscale inconditionnelle pour les revenus égaux ou inférieurs à 30.000 DA. M. Tebboune a également annoncé une exonération d'impôt au profit des femmes au foyer contribuant à l'économie.

Il sera question de revoir le salaire national minimum garanti (SNMG) à la hausse dans un contexte de dégradation du pouvoir d’achat et de hausse des prix à la consommation. En fait, le premier magistrat du pays avait plaidé l’impératif de «bâtir une économie nationale forte et diversifiée à même de mettre le pays à l'abri de la dépendance aux hydrocarbures et vis-à-vis de l'étranger «tout en "priorisant" le domaine social» qui «aura l'attention nécessaire, voire la priorité absolue afin de hisser le niveau de vie du citoyen algérien », devait rassurer le Président de la République. Les décisions annoncées dimanche en Conseil des ministres traduisent ainsi l'attachement de l'Etat au caractère social de l’économie nationale à travers la consécration du principe de la justice sociale et de solidarité nationale, notamment par le soutien aux familles nécessiteuses, le maintien des subventions aux produits de base, l’accès à l’eau, à l’énergie, aux soins de santé, au logement, et l’accompagnement des faibles revenus, des démunis et des personnes à besoins spécifiques.

D. Akila