L’amendement profond de la loi fondamentale du pays est un impératif qualifié par le Président de la République de «pierre angulaire de l'édification de la nouvelle République». En effet, lors de l’allocution prononcée, dimanche, en Conseil des ministres, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a notamment souligné que «l'édification de l'Algérie à laquelle aspirent les citoyens et citoyennes implique la reconsidération du système de gouvernance à travers un profond amendement de la Constitution, pierre angulaire de l'édification de la nouvelle République, ainsi que de certains textes de loi importants, à l'instar de la loi organique relative au régime électoral». Il faut dire qu’au cours de cette première réunion du Conseil des ministres, le Chef de l’Etat a mis l’accent également sur toute l'importance de «la moralisation de la vie politique à travers la consécration de la séparation de l'argent et de la politique outre la lutte contre la médiocrité dans la Gestion».

Le président de la République a aussi insisté sur le fait que «la nouvelle République doit focaliser sur l'instauration de l'Etat de droit qui garantit l'indépendance de la justice et la promotion de la véritable démocratie participative, favorisant l'épanouissement social et politique». Il convient de signaler, dans ce contexte, que lors de la conférence de presse, tenue juste après l'annonce des résultats préliminaires de l'élection présidentielle du 12 décembre dernier, le Président de la République a rappelé que son «premier engagement avec le Hirak et avec tous les Algériennes et Algériens est d'aller rapidement vers une nouvelle orientation de la République algérienne, à travers une profonde réforme de la Constitution». Le Chef de l’Etat, et tout en annonçant que la prochaine Constitution souhaitée devrait «réduire les prérogatives du président de la République», a précisé cependant que cela «passera par un référendum populaire». Il a également été mis en exergue que «la première mouture de cette Constitution sera soumise à des consultations qui impliqueront la famille universitaire, les intellectuels et toutes les parties de la société et que par la suite, cette mouture devrait être proposée à la communauté algérienne à l'étranger pour enrichissement avant le référendum populaire qui donnera à cette nouvelle Constitution toute «la légitimité dont elle a besoin».



Consacrer la démocratie



Clair, net et précis, le Président de la République a également souligné lors de sa première sortie médiatique qui avait eu lieu juste après son élection à la magistrature suprême du pays qu’une fois la nouvelle Constitution adoptée, «l'Algérie sera effectivement entrée dans une nouvelle République».

Donnant de plus amples éclairages à propos des principales réformes attendues pour «combler les lacunes des l'actuelle Constitution et éviter au pays tous les risques liés à ces lacunes», Abdelmadjid Tebboune a promis notamment «la réduction des prérogatives du président de la République et l'instauration d'un équilibre entre les différentes institutions».

Rappelons que dans son programme électoral, celui-ci s’était engagé à initier une «révision profonde qui consacre la démocratie, à travers une séparation stricte des pouvoirs et le renforcement des pouvoirs de contrôle du Parlement». Une révision qui garantit «le fonctionnement harmonieux des institutions».

L'objectif de cette réforme est «la protection des droits et libertés du citoyen, éviter toute dérive autocratique à travers la mise en place de contrepouvoirs efficaces, consacrer l'inviolabilité et l'immuabilité de la limitation du mandat présidentiel à un seul renouvelable une fois, et limiter l'immunité parlementaire aux actes et propos intervenant dans le cadre de l'activité parlementaire ».

M. Abdelmadjid Tebboune s’est, à maintes reprises, exprimé à propos de l’importante question relative à la révision de la Constitution.

En effet, lors de ses déplacements effectués dans les différentes wilayas du pays, à l'occasion de la campagne électorale, il avait fait cette promesse : «Si je suis élu Président de la République, je procéderai à la révision de la Constitution pour codifier les revendications du Hirak populaire, éviter l'autocratie et outrepasser l'économie basée sur l'exclusion d'une partie au détriment d'une autre».

Autre engagement pris durant la campagne : «Je vous promets, si le peuple me cautionne, d'ouvrir un large dialogue national consacré à l'amendement de la Constitution. Le document que je compte proposer préservera les constantes de l'identité nationale, y compris l'amazighité, question déjà tranchée dans l'actuelle Constitution ».

Ce n’est donc pas une surprise, si cette question a figuré parmi les priorités exposées par M. Abdelmadjid Tebboune, en présidant son premier conseil des ministres, ce dimanche, 5 janvier 2020.

Soraya Guemmouri